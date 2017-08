Cómo saber qué amiga será la próxima en casarse

Eso de saber qué es lo que va a ocurrir, siempre es algo que nos tiene más que desconcertados. Siempre ha sido así y el destino nos va indicando qué hacer en cada momento. Pero en ocasiones, hay momentos que son más que planeados, como puede ser una boda. Sí, hay casos en los que no, pero desde luego, serán los menores.

Si tú ya estás planeando tu boda, pero aún así quieres saber qué amiga será la próxima en casarse, siempre hay una solución para ello. Una tradición turca es la que te puede comunicar cuál es la siguiente que llegará al altar. De esta manera, ya podrás ir preparando todo lo necesario para poder esperar dicho día. ¿Quieres saber cómo funciona?.

Qué amiga será la próxima en casarse

Cuando una boda está ya casi lista, siempre se dice que llega otra por el camino. Sin duda, seguro que si te vas a casar ya has estado en las bodas de algunas amigas y en otras, esperas estarlos. Pero como hoy en día muchas personas eligen años muy diferentes a la par que edades para contraer matrimonio, nunca sabremos qué amiga será la próxima en dar el gran paso. Podemos intuirlo por nuestra cuenta o bien, dejarnos llevar por esas tradiciones que siempre son las que mandan.

En este caso hablamos de una tradición de origen turco. Es una forma perfecta y sencilla de saber qué amiga será la próxima en casarse. Para ello, solo necesitas un par de detalles. Por un lado, serán los zapatos de novia. Pero es algo que toda mujer que esté próxima a casarse, seguro que ya tiene en mente. Pues bien, el gran día, lo que tendrás que hacer es apuntar el nombre de tus amigas solteras en la base de los zapatos.

No hace falta que uses un bolígrafo o rotulador permanente, porque sino, el juego no surtirá efecto. Lo que tienes que hacer es escribir bien claros sus nombres. Uno debajo de otro, por la suela del calzado. Si no te caben todos en uno, puedes seguir por el otro zapato. No importa si solo hay nombres en uno de ellos o en los dos. Lo que sí va a importar son los nombres que permanezcan intactos tras la boda en sí.

Es decir, la novia escribe los nombres de sus amigas justo antes de ponerse los zapatos. Se celebra la boda y tras ella, el gran banquete. Una vez que todo finaliza, la novia será la que se quite los zapatos y tenga que comunicar el resultado de tal tradición. Los nombres propios que no se hayan borrado serán los siguientes en celebrar una boda por todo lo alto. Pero no en forma de invitadas, sino de novias. Son muchas las personas que han usado ya esta técnica y parece que funciona.

¿Por qué se eligen los zapatos para la tradición turca?

Se dicen que los zapatos de novia son sinónimo de buena suerte. Como bien sabemos, todos los complementos que una novia lleva cuentan con un gran simbolismo. La gran mayoría están relacionados tanto con el amor, como con la suerte y fertilidad. Cosas que no pueden faltar en un matrimonio. Es por ello que siempre se hacen referencia a las mismas. Los zapatos, por su forma, se dice que tienen impacto en la fertilidad. Pero del mismo modo, también implicarán un matrimonio con felicidad.

Eso sí, como toda buena superstición, lo mejor es que la novia se acuerde de colocarse primero el zapato derecho y luego, el izquierdo. Solo de esta manera dará el resultado de la buena suerte. Para todas las personas a las que les encanta seguir con las tradiciones, seguro que ésta tampoco se va a quedar atrás. Si tienes novias solteras y quieres que tus zapatos le añadan más emoción a tu gran día, no puedes dejar de hacer este truco. ¡Seguro que muchas de tus amigas te lo van a agradecer cuando se enteren de que son las elegidas!.