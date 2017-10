10 romances conocidos de Elena de Borbón

Luis Astolfi

Como queda dicho, la duquesa de Lugo es una gran amante y seguidora del hipismo, y es por ello que una buena cantidad de sus parejas han estado relacionados a este deporte. En este caso, Elena de Borbón conoció al jinete Luis Astolfi en 1984, y en ese momento entablaron un romance que parecía durar para toda la vida.

Pero no todos los gallardos jinetes con su caballo son como en los cuentos de hadas, y en la vida real no suelen haber finales felices. La relación terminó luego de dos años, cuando Astolfi confesó que no se encontraba cómodo con la vida pública, y no quería tener el peso mediático por ser la pareja de la hija mayor del rey.