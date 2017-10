Repaso por 10 novios de Terelu Campos

El primer amor de Terelu Campos: Miguel Ángel Polvorinos

El primer novio -conocido públicamente- de Terelu Campos se llama Miguel Ángel Polvorinos. El laboraba como cámara de TVE. Ambos se conocieron cuando eran compañeros de trabajo en dicha cadena. Se enamoraron el uno del otro, sin embargo, estuvieron en un constante tira y afloja; que duró alrededor de 6 largos años.

Finalmente, la pareja decidió casarse en 1992. Terelu Campos estaba muy ilusionada con él, sin embargo, la cosa no llegó a buen puerto; y todo se fue por la borda. Ella tenía el sueño de formar una familia; y Miguel Ángel no fue capaz de cumplir su deseo; y no por falta de motivación. Por ello, a los cuatro años, decidieron ponerle fin a su relación.