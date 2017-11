Jamás te podrás imaginar de lo que se ha operado Loles León

A sus 67 años Loles León está como si tuviese veinte años menos. La actriz ha perdido 17 kilos, gracias a una alimentación cuidada y equilibrada (comer los alimentos adecuados siempre ayuda a mantener un buen peso), y a una rutina de ejercicio diario. Pero no es lo único. La actriz también ha decidido que ya era hora de hacerse unos retoques y de seguir algunos tratamientos como, por ejemplo, una reconstrucción vaginal.

Loles León y su reconstrucción vaginal

Según hemos podido saber, la actriz Loles León ha decidido realizarse un tratamiento vaginal mediante un láser para reforzar la zona vaginal, y es que tantos años de uso se notan. La cuestión es que la actriz no ha pasado por el bisturí, sino por el láser, y en tres ocasiones. Loles se ha sometido a tres sesiones de unos veinte minutos cada una. Eso sí, no os creáis que le ha costado poco, no, y es que cada sesión ronda los 500 euros.

Ahora bien, ¿Por qué lo ha hecho? Pues según los especialistas, las mujeres que se someten a este tratamiento buscan reforzar las paredes vaginales para evitar algunas molestias causadas por la edad como, por ejemplo, la incontinencia urinaria o la sequedad en la zona. Además, según estos especialistas, aseguran que el cuerpo de una mujer vuelve a cambiar después de esta reconstrucción vaginal.

Volver a ser la mujer de siempre era uno de los mayores deseos de Loles y es que desde que le vino la menopausia todo cambió, el deseo disminuyó y la sequedad hizo acto de presencia, o al menos eso es lo que dice ella. Afirma que las mujeres sin menopausia no tienen estrógenos, y que si estos no están presentes, puede haber más de un problema.

‘Mejora la vida sexual, la vida emocional y te sientes activa‘, dice Loles. Es cierto que las que no hemos llegado a esa edad apenas le damos importancia, pero después de escuchar el testimonio de las que sí, le damos mucha importancia. Estar animada y tener una vida sexual plena es de vital importancia para tener una buena salud y un buen humor.

Este es un tratamiento bastante novedoso, pero a Loles León no le importa sentirse como un ratón de laboratorio. Ella encantada, especialmente porque no es la primera vez que se somete a tratamientos de este tipo. Ya confesó una vez que se estaba aplicando un tratamiento para mejorar la lívido.

La conocida actriz Loles León, conocida como Paloma en Aquí no hay quien viva, la mítica serie de Antena 3, afirma que llegar a la menopausia puede ser bastante duro y que no todas las mujeres son capaces de soportarlo de la misma forma. Es cierto que muchas lo llevan bastante bien pero ella, en concreto, no.

Es por eso por lo que siempre está atenta a las últimas novedades que salen al mercado. Quiere ser joven eternamente y no le importa probar nuevos tratamientos revolucionarios. Todo sea por obtener la fórmula de la juventud eterna y serlo para siempre.