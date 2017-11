Mujeres a las que deberían prohibir usar maquillaje

Menos es más, siempre:

No te equivoques, el maquillaje puede ser el mejor aliado de una mujer; puede ayudarte a resaltar los ojos, labios o pómulos, pero también, puede ser el causante de una transformación siniestra. Piensa, que debajo del chapapote utilizado, debes reconocerte, y lo más importante, intentar que los demás te reconozcan.

Cuando te maquilles, es importante mantener la calma por muy justa de tiempo que vayas, pues es mejor llegar un poco tarde, antes que te confundan con un personaje de Kung Fu Panda.

Las sombras, coloretes y eyeliners, no son espadas ni brochas, son instrumentos para aportar un poco de color y belleza. Cuando tengas en tu mano el eyeliner, piensa que tu cara no es una autopista y seguro que todo irá mejor. Lo mismo ocurre con los lápices, pinta labios y demás, que tengas todo tipo de utensilios y variedades en tu kit de maquillaje, no significa que los tengas que usar a la vez, y por favor, no todos los matices y colores te favorecen, es un hecho, por mucho que queramos negarlo.