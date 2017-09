Todos la conocen por ser la presentadora de “Sálvame”. Pero sabemos que no es la mejor presentadora, ni del mundo, ni del programa. Muchas fallas ha tenido ante la cámara, haciéndonos preferir a Carlota o a Jorge Javier, los otros dos presentadores del programa. Su falta de empatía, mal comportamiento y chistes pesados, nos han dado motivos para odiar a Paz Padilla.

María de la Paz Padilla Díaz, no solo se ha ganado el desprecio de muchos por su conducción en el programa “Sálvame”, su trato con los invitados del programa, con sus seguidores, y sus juegos de doble moral, han ocasionado que muchos tengan motivos para odiarla. Así que si alguna vez has pensado esto, de esta señora intento de humorista, no estás solo. Aquí podrás encontrar buenos motivos para odiar a Paz Padilla.