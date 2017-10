Mariano Jorge Gutiérrez fotos del nuevo amor de Raquel Bollo y sus cuentas

Conocemos a Raquel Bollo por sus continuas apariciones en la televisión contando los trapos sucios de su vida. Estuvo casada cuando era muy jóven con el cantante Chiquetete con el que tuvo hijos. La relación acabo fatal. Ella no dudó en ningún momento en llamarle mal padre. Declaró que no le pasaba la pensión a sus hijos. Fueron años de pleitos que no parecían tener fin. Raquel Bollo aprovechaba su participación como tertuliana en Sálvame diario para hablar de su vida y de sus amores.

No encontraba su sitio y fueron algunos hombres los que pasaron por su vida. Nos esterábamos por ella misma de todo. Decidió dejar el mundo de la televisión para poder seguir con su empresa (tiendas de moda en Sevilla) El amor se le resistía, pero apareció él nuevo novio con el que está muy feliz (Mariano Jorge Gutiérrez)

Raquel Bollo se lo ha contado a Belén Esteban y le ha dicho: “estoy muy enamorada y feliz” Queremos saber como empezó su relación. Según el programa Sálvame a través de una persona que conoce bien a la pareja, ha expuesto que lo vieron juntos en la pasada feria de abril de Sevilla de 2017 Empezaron a coincidir con quien ahora es su pareja. Posan en las fotos y nos les importa subirlas a las redes sociales ¡está viviendo su amor y hace bien! ¡piensan en boda!

Situación económica del novio de Raquel Bollo

El nombre del empresario es Mariano Jorge Gutiérrez. Este tenía novia cuando conoció a Raquel Bollo. La dejó para poder estar con ella (llevaba con ella 18 años y tenían una hija de doce años) A pesar de todo esto, él no lo dudó ni un segundo, pues veía en Raquel Bollo la mujer de su vida. Raquel declaró: “Es el amor de mi vida y él está muy enamorado” La jóven pareja se han ido a vivir juntos a la finca que posee él en Sevilla, llamada Cortijo Águila Real. Es una finca de cinco hectáreas en la que se celebran bodas. Tiene piscina y una plaza para capeas ¡no le falta de nada a esta finca! Parece ser que la situación económica de su novio está bastante saneada, pero no es así realmente. El novio de Raquel Bollo tiene deudas y muchas. Actualmente posee tres entidades embargadas. Dos están en concurso de acreedores. Sólo dos de sus empresas dan beneficios. En el registro de la propiedad no hay vigente ninguna titularidad a su nombre.

Raquel Bollo tiene abierto un expediente con hacienda que desembocó por un embargo preventivo por al menos de dos de sus propiedades. La deuda era de 154.136 euros (2014) Aún le queda mucho por pagar de esto. Una de las propiedades que el fisco le reclama está en la localidad de Sevilla de Camas. La compró en 2003 ¡esperemos que con el nuevo amor pueda respirar a pesar de tener problemas económicos!