Marcas de cosméticos que estuvieron envueltos en la polémica

Kat Von D y su línea de maquillaje ‘vegana’

La tatuadora Kat Von D sacó hace un par de años una línea de maquillaje vegana. La joven es una vegana y una activista reconocida, por lo que no era de extrañar que la línea de cosméticos que sacase al mercado fuese cien por cien libre de crueldad animal.

No obstante, no fue así del todo. La primera línea de maquillaje de Kat Von D no era cien por cien vegana ya que algunos de sus productos contenían ingredientes de origen animal. Eso sí, la tatuadora decidió reformular la línea completa de maquillaje debido a las enormes críticas que recibió por parte de sus seguidores veganos.