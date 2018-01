Tener manías es algo natural, todos tenemos las nuestras. Pero claro, no es lo mismo tener la manía de cantar en voz alta en la ducha, por ejemplo, que llevar toda la decoración de casa a cada concierto, como es el caso de la princesa del pop. ¿Son normales las manías de las divas del pop? Nosotros diríamos que no, aunque, como siempre, hay de todo.

A continuación vamos a conocer algunas de las manías que tienen las divas del pop de todo el mundo. Te aconsejamos que te sientes ya que es posible que algunas de estas manías te asombren tanto que caigas en redondo. ¡No te lo pierdas!

Nicki Minaj y su manía de cambiar el tono de voz

A pesar de su aspecto físico, sus looks y su bailes provocativos, Nicki Minaj no es de las divas con las manías más raras que vamos a ver. La chica, en realidad, es más sencilla de lo que pensamos. ¿Cuál es su manía? La de cambiar la voz mientras está hablando, algo que más que una manía es ya todo un hábito.

Lo curioso es que no hace esto solo en público, sino que también lo hace con la familia. Nicki Minaj afirma tener un repertorio grandísimo de acentos y voces que sorprenden a la prensa. ¿Imaginas estar hablando con alguien y que, de repente, cambie la voz? Pues así debe de ser hablar con Nicki.

Britney Spears se lleva sus muebles a cuesta, una de las manías de las divas del pop más extrañas

Las manías de Britney Spears son, quizá, las más excéntricas de todas y es que la diva del pop necesita llevarse sus muebles en cada gira. Necesita que su camerino esté perfecto y sentirse muy cómoda en él, por lo que no duda en llevarse su casa a cuestas, literalmente.

Por ello no es extraño encontrar cajas de cereales, aparatos de gimnasia y todo tipo de cosas que normalmente no están en un camerino, sino en una casa. Parece que esto la relaja y hace que se concentre mucho mejor en su tarea que es la de cantar. Esta es una de las manías de las divas del pop más pesadas que encontramos y es que, ¿Imaginas tener que cargar siempre con toda tu casa?

Rihanna y su miedo a que le copien

La cantante de Barbados es conocida, además de por su música, por ser una mujer muy original. Su vestuario no tiene nada que ver con el de otras artistas. Es por ello por lo que Rihanna tiene miedo de que le copien sus looks. No soportaría ir vestida igual que otra persona, ¡Es lo peor que le podría pasar! O eso es lo que dice ella.

Es por eso por lo que una de sus manías es la de llevar siempre un estilista a su lado. El estilista deberá ser capaz de cambiarle el look en menos de cinco minutos. No sabemos cómo escogerá a su estilista, pero estamos seguros de que las pruebas no serán nada fáciles. ¿Qué opinas tú?

Jennifer López y su manía de viajar con sus propias sábanas

Aunque un hotel sea de cinco estrellas, nunca será como tu casa, ¿No es cierto? Es por eso por lo que los artistas en general siempre intentan acomodar las habitaciones en las que se hospedan todo lo posible. Jennifer López, por ejemplo, exige que se cambia desde la decoración hasta la iluminación de las habitaciones de hoteles para adaptarla a sus gustos.

Pero esto no es todo, la artista y empresaria también ha confesado que viaja con sus propias sábanas. No puede dormir en otras que no sean suyas. Es cierto que no hay nada como dormir con tus propias sábanas, pero, ¿No es demasiado llevar tus propias sábanas a un hotel?

Madonna y su obsesión con los inodoros

¿Qué las manías de las divas del pop que hemos visto te parecen extravagantes? Eso es porque aún no conoces las de la Reina del Pop. Madonna es una mujer muy exigente, lo que la ha colocado en la cima del pop, pero no solo es exigente consigo misma, sino con todo lo que hay a su alrededor. La cantante exige que sus camerinos sean siempre completamente blancos, pero esto no es lo más extraño.

Si Madonna se hospeda en algún hotel, cosa que es normal si tenemos en cuenta las veces que sale de gira, el inodoro debe de ser nuevo. Ninguna otra persona debe de haberlo usado. Pero esto no es lo más grave, sino que, además, exige que se destruya el inodoro que ella ha usado después de irse. Manías muy extrañas, sí señor.

Shakira y su manía con viajar cómoda

Cuando viajamos todos queremos ir cómodos, ¿No es cierto? Y es por eso por lo que solemos llevar ropa cómoda, algún almohadón e incluso una manta si se trata de viajes largos. Pero no todas las personas del mundo se conforman con esto. No. Algunos, como Shakira, tienen sus propias manías al viajar.

La cantante exige que todos, o al menos casi todos, sus traslados se realicen en helicóptero. Quiere viajar sola y llegar en el menor tiempo posible. Ahora bien, cuando no es posible coger un helicóptero, la de Barranquillas elige el coche Mercedes Benz. Ningún otro coche le sirve. Y llegados a este punto nosotros nos preguntamos, ¿Manías o caprichos?

Lady Gaga y la bombona de oxígeno

Tener una bombona de oxígeno cerca es comprensible si se padece algún tipo de afección pulmonar, pero no si eres una persona joven y sana, como es el caso de Lady Gaga. La cantante asegura que siempre tiene que tener en su camerino una bombona de oxígeno. Sin ella no podría salir a escena.

¿Será por el tratamiento que le han impuesto por su bipolaridad? No hace mucho la cantante desveló que sí, que padece bipolaridad y que ha acudido al psiquiatra para tratarse. ¿Vendrá de ahí la manía? No lo sabemos, pero lo que sí ha confirmado es lo que ya hemos dicho, que se encuentra en tratamiento. ¡Esperamos que pronto se mejore!

Christina Aguilera exige editar todas sus escenas de televisión

Una cosa es salir bien en la televisión de forma casual y otra lo que hace Christina Aguilera. La diva del pop está obsesionada con su físico y por ello no hace ninguna aparición en televisión si no aceptan sus cláusulas. ¿Cuáles son? La de poder editar y eliminar cualquier escena en la que salga ella.

No sabemos si esto es una manía o una obsesión por su físico. Si es lo segundo no sabemos por qué se preocupa. ¡Ella está estupenda! No obstante todos tenemos nuestras manías y la suya es esta, que no es demasiado grabe si la comparamos con otras manías de las divas del pop, ¿No crees? Aún así, todas tienen algo de extraño y es que las divas del pop son diferentes. ¿Serán estas manías de las divas del pop las que hacen que sean tan estupendas en el escenario?

