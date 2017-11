Los vestidos más raros que se han visto en una pasarela

La moda puede ser complicada, y, gran parte del tiempo, es difícil entenderla. No eres el único que se pregunta “¿Qué habrá pensado ése diseñador?”. Por lo tanto, hemos creado una lista con los vestidos más raros. Sin embargo, solo hablaremos de outfits vistos en pasarelas. Lo sentimos Lady Gaga, tu vestido de carne no saldrá en la lista.

¿Será que estos diseñadores están locos? ¿Acaso ingerirán alucinógenos? No estamos seguros, pero tenemos nuestras sospechas. Aunque sean los vestidos más raros, han sido desfilados en pasarelas de renombre. Y no, no han sobornado a los organizadores, simplemente es moda. No todos la entendemos, pero sí podemos reírnos de ella.