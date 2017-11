Letizia Ortiz es apasionada de la moda. En todos sus actos oficiales cuida mucho todos los looks. En su vestuario hay miles de detalles que no pasan desapercibidos. Su estilo está sujeto al protocolo, pero a pesar de ello ha sabido combinarlo a la perfección con las últimas tendencias. El resultado no puede ser más positivo. Es considerada como una de las mujeres más elegantes de la zona europea.

Desde el día de su compromiso con el que era Príncipe de Asturias, Letizia ha dado un gran cambio que se ha ido notando poco a poco y año tras años. Tiene detractores que critican sus estilismos, pero por nombra general suelen alabarla bastante en los medios. Conoce cuales con los básicos de Letizia Ortiz.

Letizia Ortiz usa muchos vestidos y su diseñador fetiche es Felipe Varela. A ella le gustan los vestidos y gracias a su gran físico le sientan muy bien. Ajustados a la cintura, hasta la rodilla, de manga larga, negros, rojos o estampados, etc. Usa modelos diferentes, pero siempre con sello personal. Los trajes lápiz son su pasión. Hay que tener un cuerpo muy estiloso para que este tipo de vestidos queden bien y a ella le quedan estupendamente.

El cuero ha sido uno de los clásicos en su armario. Se le ha podido ver con una cazadora de cuero negro y pantalones grises ajustados también de cuero. Usa mucho también los parcas de piel que tengan cinturones y varios bolsillos. Las chaquetas de punto con pantalones anchos también están dentro de los básicos de Letizia Ortiz. En la mayoría de sus actos oficiales usa chaquetas de punto y pantalones de pierna ancha. Es un look bastante clásico, pero muy favorecedor y cómodo.

Los complementos favoritos

Les encanta a Letizia Ortiz los complementos para sus looks. Bolsos, collares, carteras, cinturones y guantes son su predilección. Letizia cuida todo al máximo. Apuesta casi siempre por los bolsos grandes, mientras que para los actos que son oficiales y cenas de gala usa las carteras de mano. Los zapatos suelen ser altos o muy altos. Los salones grises o negros con plataformas son sus básicos. Las bailarinas las usa mucho en su día a día (en diferentes colores y da lo mismo la época del año)

Las joyas también tienen mucho protagonismo en sus looks. Ella es sencilla y no suele levar joyas muy ostentosas. Los collares que lleva normalmente son de pedrería, con formas floras, lazos o figuras geométricas, lentejuelas, flecos, trenzados, etc. Le aportan a su estilo un toque de sofisticación y glamour.