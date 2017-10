Letizia y su doble moral: vehículo oficial en el ‘Día Mundial Sin Coches’ y su apoyo a lo eco

Hace pocos días doña Letizia en representación de la Asociación Española contra el Cáncer ha presidido el acto que se organizó por el AECC. El motivo era por el “Día Mundial de la Investigación del Cáncer” Ese mismo día coincidió con el Día Mundial sin coches. El objetivo de celebrar este día es para paliar los efectos que la contaminación ocasiona con el uso diario de los automóviles en las grandes cuidades como Madrid y Barcelona.

Tenemos una pregunta ¿habrá respetado este día mundial sin coches nuestra Reina Letizia? ¿habrá dejado el coche oficial en su casa aparcado? ¡Tenemos la respuesta!

La mujer de Felipe IV ha presidido el acto oficial a favor de las investigaciones que se realizan en favor de la lucha contra el cáncer. En el Día Mundial de la Investigación del cáncer la Reina no ha faltado. Ha estado al pie del cañón. Alabamos desde aquí esa labor encomiable.

Coincidía con el Día Mundial sin coches y nuestra reina parece ser que no se olvidó de ello haciendo un guiño con su forma de vestir de ese día. Letizia recorrió las de calles de la ciudad de Madrid. No fue a pie sino en un coche Mercedes clase A. No cumplió con el día, a pesar de ser una embajadora a la vida saludable y a la ecología ¿no puede prescindir de un coche ni un sólo día al menos para dar ejemplo? Al fin de al cabo debe de darlo. Nos representa y tampoco es que deje la espalda haciéndolo.

El vestuario en ese día de Doña Letizia

Letizia se vistió con un vestido estampado con flores con colores verdes, rosas y morados. Era perfecto para ese día. Era de poliester y tenía un cuello redondo, manga larga y una goma en la cintura para realzar su figura. Parece ser que es de Zara y su precio ronda los 50 euros.

Lo cierto es que con el vestido acertó haciendo un gesto amable para un día eco como el que era. En realidad dista mucho del mensaje que quería dar, no respetando el uso inapropiado del coche. A esto se le llama doble moral y una reina no la debe de tener. Debe de ser tajante en sus convicciones. No debe hacer e ir a lo que le plazca y le convenga.

El estilismo lo completó con unos zapatos de salón de Rosa de Magrit y una cartera de mano en color fucsia de Adolfo Dominguez. Los pendientes eran de Tous. Cierto es que nos ha extrañado este fallo de la Reina en el Día Mundial sin coches porque siempre ha respetado y presumido de llevar una vida saludable y sana. Siempre está a favor de lo que tenga que ver con la ayuda medioambiental y de la naturaleza.

¿tendrá que objetar algo Doña Letizia con este fallo tan evidente?