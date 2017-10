Las suegras que más daño hicieron a los famosos

Kate Middleton y Camila Parker

En 2011, empezó a sonar el rumor de que Kate Middleton y Camila, Duquesa de Cornaulle, tuvieron una discusión dentro del Palacio de Buckingham. Y es que, a la esposa del Príncipe Guillermo, no le gusta que su suegra conduzca con malas palabras. Se dice que incluso llegaron a los insultos, y que todo acabó con un “¡Ya basta!” de Kate.

Camila es una de las suegras que más daño hicieron. Fuentes cercanas afirman que, la esposa del Príncipe Carlos, no para de hablar mal de su nuera. Y, además, aseguran que Kate no soporta cómo Camila se dirige a las personas, alegando que es muy vulgar cuando lo hace. ¿Si Lady Di estuviese viva, trataría así a su nuera? Probablemente no.