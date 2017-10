La tremenda historia de Eli Tulián Mis World Spain 2017

Eli Tulián ha sido coronado como Miss World Spain 2017 Representa a las Islas Baleares y su belleza tan natural ha sido premiada en este concurso. Tiene 21 años y es mucho más que un cuerpo y una cara bonita. Es luchadora, optimista y tiene las ideas en la vida muy claras. Es la definición que se hace de si misma cuando se le preguntan. El título de Miss World Spain es el sustituto del desaparecido Miss España. Fue coronada el 16 de septiembre de 2017. Será la encargada de representar a España en el certamen de Miss Mundo. Este se celebrará en China. Eli Tulián a pesar de ser muy jóven arrastra una vida de superación personal “Yo se lo que se siente al ser una víctima del maltrato de género porque yo lo padecí” Fueron unas declaraciones que hizo la modelo.

La modelo y ganadora del certamen de Miss World Spain 2017 declaraba que “Gracias al apoyo de mi familia y de mi gente más cercana conseguí superarlo…” Comentó que toda mujer que esté pasando por un maltrato vive una vida perdida. Se puede salir de esa situación tan oscura para vivir una vida llena de luz.

No ha sido fácil proclamarse ganadora del certamen. Durante los meses que ha durado el concurso todas las candidatas han estado realizado pruebas deportivas. Ha realizado controles donde se les media su talento. Han estado embarcadas en un proyecto social. Eli Tulián estuvo en la Fundacion Anabella (centrada en la violencia de género) “Yo salí de ello y ahora siento la necesidad de querer ayudar a personas y a mujeres que han estado pasando por esa situación difícil” Ella comentó que aunque no hubiera estado en este certamen estaría igualmente participando en cualquier ONG que apoyara este tema

Eli Tulián es argentina de nacimiento

Tiene una altura de 180 centímetros y unos ojos rasgos rasgados preciosos. Estudia arte dramático. Declaró: “Yo siempre intento demostrar que la belleza es algo efímero” No se base en la superficialidad del físico sino en la integración personal de cada ser. Esto lo dice porque porque siempre se ha dicho que en los concursos de belleza femenina son machistas. Pisotean a la mujer. Es porque se valora la apariencia y no a la persona en si. Eli Tulián ha comentado que se considera feminista explicando este concepto de la siguiente forma: el feminismo no busca la superioridad de la mujer ni de la inferioridad del hombre, sino la igualdad entre ellos.

Sabe que ser la ganadora de este certamen es un arma de doble filo. Mantiene una postura fría ante las posibles críticas que le puedan caer “Es mejor tener una postura neutral y no dejarse llevar por las opiniones de la gente” Eli Tulián tiene novio, así lo ha afirmado (aunque le ha costado aceptarlo) “Le conocí mucho antes de presentarme al mundo de las misses” Se le ha preguntado sobre el problema que hay con Cataluña en la actualidad española. Ella prefirió no decir nada.

Tiene origen argentino y se trasladó a España cuando sólo tenía 9 años. Le costó mucho adaptarse al nuevo país por su edad. Adora España. Considera que le ha dado muchas oportunidades para crecer como persona. No lo cambiaría por nada y no se iría nunca a su Argentina natal.