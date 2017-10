Ella es la mujer más hermosa del mundo

La revista “People” ha revelado en una de sus portadas quién es la mujer más hermosa del mundo. Y se trata nada más y nada menos que la famosa actriz estadounidense Julia Roberts. La ganadora del Óscar y del Globo de Oro, es conocida por protagonizar películas como “Pretty Woman”, “The Stepmom”, “Erin Brockovich”, “My Best Friend’s Wedding” e “Eat, Pray, Love”.

La actriz de 49 años vuelve a ser portada de la famosa revista, siendo; una vez más, elegida como la mujer más hermosa del mundo, en el año 2017. A continuación, hablaremos de las razones por las cuales esta exitosa actriz fue elegida para poseer este título. Además de algunos datos de interés que ayudan a entender por qué Julia se merece ese reconocimiento.

La más hermosa de todos los tiempos

Esta no es la primera vez que Julia Roberts es nombrada como la mujer más hermosa del mundo, por la revista People. De hecho, la primera vez que fue elegida para llevar ese título fue hace 26 años, luego de su papel en “Pretty Woman”. Desde entonces, la actriz ha sido nombrada la más hermosa de todas un total de cinco veces. Eso significa un récord, ya que es la mujer que más veces ha aparecido en la portada de la revista, luego de ser nombrada la más hermosa.

Ahora, también podemos hablar del hombre más bello del mundo, récord que posee un tal George Clooney, siendo nombrado un total de dos veces, por lo que Roberts le lleva la delantera en ser la persona que más veces ha sido nombrada la más hermosa. Pero podemos decir con toda seguridad que ambos se merecen esos títulos.

Las razones de la elección

Roberts quedó primera en la carrera por el título de la mujer más hermosa del mundo, seguidos se encuentra la cantante Alicia Keys y la actriz Viola Davis. Además, la editora en jefe de la revista “People”, Jess Cage, reveló las razones de por qué decidieron escoger a la protagonista de “Pretty Woman”. Según Cage, la belleza de Roberts se demuestra por su inteligencia, sentido del humor y en su talento a la hora de crear historias que nos emocionan y personajes que nos atraigan.

Nosotros no podemos negar que la actriz se ve increíble a sus 49 años. Con la carrera tan exitosa e importante que ha tenido, no nos sorprende que sea galardonada también por su belleza, además de los múltiples premios que ha ganado por su talento. Ha sido, a su vez, un modelo a seguir para todas las mujeres; no solo por su apariencia, sino por su talento y su crecimiento en el mundo del cine desde sus primeras apariciones en los años 90.