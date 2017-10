El secreto por el cual Kiko Matamoros abandona Sálvame

Kiko Matamoros es un personaje muy famoso en el mundo de la televisión española desde hace más de una década. No se le conoce con tener un Premio Nobel, pues siempre colabora en programas polémicos. Discutir y discutir es su trabajo y es como gana audiencia. Hace unos días, los primeros de octubre el colaborador del programa Sálvame comenzó a faltar al trabajo y no se sabía muy bien el motivo.

Lo que parecía ser un descanso de unos días se alargó demasiado y según comenzaron a decir sus compañeros, Kiko Matamoros quería dejar el programa sin saber la razón. Lo cierto es que el colaborador en estas últimas semanas discutió con casi todos sus compañeros. Especialmente con la co-presentadora Carlota Corredera, Terelu Campos, María Patiño y Mila Ximénez de Cisneros.

No obstante, no es la primer vez que este personaje abandona el programa por un tiempo. Luego vuelve y se lo lleva calentito. Esta vez parece que también sea así. Cierto es que estos colaboradores están muy quemados con este trabajo. Todos han abandonado el programa incluido el presentador en alguna ocasión para coger fuerzas. No se sabe si esto es un teatro, pero desde luego estar cuatro horas diarias discutiendo a diario tiene que ser extenuante.

Sálvame parece un reality, lo mismo se quieren que se odian. El caso concreto de Kiko Matamoros es especial, pues tiene que lidiar con una vida demasiado complicada (disputas con sus hijos por sus esposa, etc) Makoke es el centro de la polémica. Esta llegó a sustituir a su marido en una temporada bien corta y fue un desastre. Los compañeros no la soportaban.

Kiko Hernández soltó la noticia de Kiko Matamoros

Fue Kiko Hernández quien soltó la noticia de que Kiko quería dejar la televisión. Estaba negociando su aparición en un Sábado Deluxe para explicar la verdad de su retirada del mundo de la televisión. Especuló con que Makoke había recibido una sustanciosa herencia por parte de una tía. Un familiar fallecida recientemente, pero eso no se sabe. El tertuliano no lo ha confirmado.

Chelo García Cortés comunicó en el espacio televisivo que había hablado con él y que declaró: “Hoy cuando le he dicho de vernos y hablar del tema de Laura, me ha dicho exactamente que no volvería”