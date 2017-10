Como ha cambiado fisicamente Olvido Hormigos

Olvido Hormigos desde algunos años es un personaje bastante popular en el mundo de la prensa y la televisión. Casada, pero separada físicamente del que es su marido, sigue su vida normalmente, pero intenta hacer todo los posible para salir al candelero, crear polémica y así hacer caja de todas sus actuaciones.

Fue concejala en su pueblo. Desde que salió a la luz un mensaje que iba dirigido a un amante no ha parado de ganar dinero y fama. Nada queda de esa mujer anónima. Ha cambiado y mucho. No sólo su vida que ya nunca ha sido lo mismo. Ha cambiado también mucho físicamente a golpe de talonario y de operaciones. Ella las reconoce todas. Conoce todos los cambios que ha sufrido Olvido Hormigos.

Famosa por declarar acostarse con Alessandro Lequio, la ex concejala no para nunca de dar escándalos y noticias. Su cadena habitual es Telecinco. La verdadera fama como hemos apuntado fue cuando salió a la luz el vídeo donde le era infiel a su marido. Todo esto ha tenido sus consecuencias positivas en su vida y ha ayudado a poder cambiarse físicamente. Si comparamos cualquier imagen de Olvido Hormigos de hace unos años (unos cuatro aproximadamente) a la actualidad se puede ver una gran mejoría en ella.

Estos cambios no son sólo fruta de su fama y de su actual vida, sino porque Olvido Hormigos pasó por el quirófano. Se ha sometido a varias operaciones para poder conseguir su aspecto actual. Remodeló la dentadura, puede decirse que ninguna pieza es suya. Se ha operado el pecho y se quitó la grasa del abdomen con una abdominoplastia. Es asidua a inyectarse botox, vitaminas y ácido hialurónico. Como ves es una remodelación total de su aspecto físico.

Lo que se ha costado su cuerpo

Ella no se corta a la hora de hablar de sus operaciones e incluso no le importa decir lo que le ha costado cada una de ellas. Los dientes son el cambio más brutal que ha tenido. Parece ser que los tenia fatal y en esto ha gastado más de 6000 euros. La operación de pecho se la hizo antes de ser conocida. Palabras textuales: “quería ser unas tetas andantes” Lo último que se hizo fue la abdominoplastia para dejarse una figura envidiable. Cada sesión de botox y ácido hialurónico le cuesta 500 euros. No importa lo que se gaste ¡al fin de al cabo vive de su imagen!

Lo que no sabe Olvido Hormigos es que debe de seguir dando noticias para conseguir salir en la televisión. Si no lo hace puede convertirse sin querer en un personaje efímero de tantos que hay en el panorama español. Lo último que realizó y que es más destacable fue su presencia en Gran Hermano Vip .Coincidió con Belén Esteban (se llevan a matar) ¡ponte las pilas Olvido!