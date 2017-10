Desde que cumplió la mayoría de edad parece que está viviendo su momento más feliz. Andrea Janeiro viajó a Malta con un amigo. Luego se fue a una ciudad alicantina con este chico del que parece estar colgada. Ya no se esconde. Gracias a esto le podemos poner incluso cara a este chico, el cual le hace sonreír cada día. Parece que está locamente enamorada de él. Un dato curioso es que el chico se parece bastante a su idílico Justin Bieber.

Siempre hemos sabido que es una fan incondicional de Justin Bierber (dicho por la madre mil y una vez) Parece ser que está enamorada de forma platónica de él. Por ello sale con este chico que parece un clon ¿Quién es el nuevo novio de Andrea Janeiro?

Parece ser que pasan mucho tiempo juntos y el chico tiene hasta los tatuajes parecidos a su ídolo ¡es realmente curioso! Es más alto que ella y siempre usa una gorra para salir a la calle. Esa es su seña de identidad que tiene el chico ¡justo como el cantante! Es adicto al móvil, pues siempre lo lleva en la mano. Cuando está con Andrea Janeiro no se esconden mostrándose de lo más cariñosos uno con el otro. En la calle él la agarra de la manera más apasionada posible.

Tiene nacionalidad británica y no reside en España (en Birmingham, localidad en la que está la Universidad a la que va Andreita este curso) Estudia comunicación. Parece que esta es la razón por la que Andrea Janeiro ha querido irse a estudiar allí de manera responsable. Aunque en un principio su madre, Belén Esteban dijo que la llevaría a estudiar fuera para que la presa no la acosara como le ha sucedido a ella toda su vida. Andrea no quiere ser famosa y tampoco dedicarse al mundo de la televisión al menos delante de las cámaras.

Mucha complicidad

Ajenos a las miradas de los demás, la jóven pareja se dejó ver en la calle cogidos de la mano y pasándolo bien en los bares de Benidorm y de fiesta nocturna. Las muestras que se regalaban fueron más allá y terminaron besándose en muchas ocasiones y haciendo alarde de una gran complicidad con juegos entre los dos. Es el primer amor de Andrea Janeiro, al menos es conocido hasta ahora. Esa complicidad implica que llevan un tiempo prudencial conociéndose. Cuando estuvieron en la zona del levante no estuvieron solos, pues le acompañaban un amigo llamado Isma. En un principio se pensó que era con Isma con el que mantenía una relación, pero después de las fotos con el británico se aclararon las dudas. Sin duda los estudios se le harán más amenos este otoño a Andrea Janeiro.