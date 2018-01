Si los remedios que conoces no te funcionan, disimula rápidamente las canas con este truco. Es cierto que nos podemos encontrar con muchos y muy variados remedios. Los cabellos blancos son un fastidio y a mucha gente no le gusta lucirlos. Además, en ocasiones, al recoger el cabello suelen verse todavía más y no queda del todo bonito.

Así que, si no quieres teñirte por el momento, siempre habrá soluciones rápidas y efectivas. De ahí que hoy te dejamos con algunas ideas muy rápidas. Tan solo tienes que tomar buena nota y seguir correctamente los pasos para que de este modo, tengas la mejor solución en tu mano. ¡Disimular rápidamente las canas con este truco!.

Disimula rápidamente las canas con este truco

Uno de los trucos más rápidos y efectivos tiene también un bajo precio. Así que, parece que todo son ventajas. Pues se trata de las ceras. Sí esas de colores con las que de niños pintábamos. Pues necesitas una caja de las mismas, pero que sean de las más cremosas. Una de las marcas más recomendadas es Dasc, pero hay muchas otras. Para aplicarlas, tan solo tienes que elegir la que mejor se adapte a tu color de cabello . Si eres rubia, opta por un marrón claro, mientras que si eres morena, los colores oscuros serán perfectos para ti. Pintarás por la zona de las raíces y verás lo rápido que dirás adiós a las canas.

Infusión de romero: Hay otro truco que tampoco podíamos dejar escapar. Se trata de las infusiones de romero. Sí, aunque lo conozcas por ser típico en tu cocina, ahora también lo podrá ser en tu belleza. Es perfecto para tapar las primeras canas. Puedes hervir medio litro de agua con dos cucharadas de romero. Cuando enfríe tendrás que colarlo y colocarlo en un bote con pulverizador. Cada día, lo echarás al cabello y masajeamos. Verás cómo en poco tiempo, tu cabello también dirá adiós a las canas.

Té negro: Claro que el té negro, así como el café también cuentan con esas propiedades para eliminar las canas. Eso sí, siempre y cuando tengas el cabello oscuro. Para ello, tan solo tienes que preparar un té y hacerte el último enjuague con él. Eso sí, intenta que no esté demasiado caliente, para así no irritar el cuero cabelludo.

Para las primeras canas también hay algunos champús que le añaden este toque de color al cabello y las disimula a la perfección. Claro que más adelante, si vas teniendo más cabellos blancos, entonces tendrás que recurrir a los tintes de siempre, si no quieres ver el pelo blanco.