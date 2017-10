Conoce algunas cosas de la Casa Real según unos periodistas

Según los periodista Alberto Lardiés y Daniel Forcada han indagado mucho en la vida de los monarcas. El mayor secreto del que están muy contentos es el que Letizia tiene una buena relación con su cuñado. El trabajo indaga en el secreto mejor guardado de la Corte y de la Casa Real, el nunca confirmado noviazgo de Letizia con su ahora cuñado (marido de su hermana Telma) ¿es malo tener una buena relación con un cuñado? No, pero se insinúan cosas muy raras. Dicen que piensa mal y acertarás. Este caso es un poco difícil de desvelar, pero todo apunta a que los dos hayan podido tener una relación en el pasado. Si es así sólo ellos lo saben.

Estos dos periodistas siguen y siguen sacando cosas a la luz un tanto delicadas. Parece ser que Letizia tuvo un aborto al que se habría sometido. Ella misma pidió antes de casarse con Felipe que se destruyeran pruebas de este supuesto aborto. Hay mucha plancha sobre el tema de la monarquía y de la Casa Real. Muchos son los que quieren indagar y escribir libros sobre los componentes de ella. El ojo lo ponen en la Reina Letizia.

La corte se dio prisa para que muchas de las cosas de la anterior vida de la Reina no salieran a la luz. Muchas editoriales fueron vetadas para que no publicasen cosas sobre ella. Estaba pero que muy bien protegida. No querían que salieran los otros amores que pudo tener en la juventud. Estos periodistas también tienen para el monarca. Se meten en la vida pasada de Don Felipe. Sus antiguas novias como Eva Sannum con la que estuvo un buen tiempo.

Hay bulos donde se dicen que siguen manteniendo contacto y que a veces quedan para cenar en la noche madrileña. Alrededor de todos ellos hay mucha leyenda. Esa es la verdad. Parece ser que Don Felipe estaba realmente enamorado de Eva, pero las Cortes estaban en contra de ella. Decían que no era una persona preparada y no de la nobleza. Cuando llegó Letizia no se sabe lo que pasó, pero desde luego tampoco es de la nobleza. Sólo era una chica periodista. Felipe ya tenía aprendida la lección y se impuso, anteponiendo el corazón en esta ocasión.

Hérmetismo en la Casa Real

La Reina parece ser que no soporta a Cristina e Iñaki (aunque ellos le ayudaron mucho en 2003) No parece que la mala relación venga del caso Noos, es algo más personal. Todo esto desde el punto de vista de estos periodistas.Con Jorge Gutiérrez parece que la Reina tiene una buena relación. Es el responsable de las relaciones con los medios. Jaime Alfonsín es el nuevo jefe de la casa y es confidente de la Reina. No tienen un círculo muy amplio, es por eso que es muy difícil sacar a la luz cosas interesantes de su vida. Entre los amigos de los monarcas destaca Álvaro Fuster. Son pequeñas pinceladas que puedes saber que no sabías de la Casa Real.