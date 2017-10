¿Cómo es la lujosa vida de Froilán?

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos es el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Nació obviamente rodeado de todas las comodidades. Se sabe que es un niño que le ha dado muchos quebraderos de cabeza a sus padres. Es algo rebelde y los estudios en años pasados se les daban fatal. En la actualidad esto ha cambiado, se graduó y ahora parece que ha cambiados el chip comenzando nuevos estudios en España. Los padres estaban reacios, pero decidieron darle una oportunidad.

Esa rebeldía comenzó a aparecer cuando Jaime de Marichalar se fue del lugar conyugal y por lo tanto comenzó el divorcio. Con este panorama es normal que con la edad que tenía Froilán le afectase. Lo enviaron A EE.UU a terminar un nivel de estudios para que tuviera disciplina. Una vez en España pasa sus horas de ocio como cualquier otro jóven de sus edad, saliendo de noche y volviendo a altas horas de la madrugada.

Froilán vive como un verdadero rey

Lleva una vida alejada de las cámaras, pues no quiere ser famoso. Su vida pasa de largo para todos los españoles, por eso es difícil saber que dinero tiene para si Froilán y en que lo gasta. Las cámaras intentan seguirle haya a donde va y el lo sabe. Gracias a esto se conoce que es un chico que come mucho a pesar de estar muy delgado. Una vez se supo que después de salir de fiesta a las cinco de la madrugada se comió varios menús el sólo. Se ve que hambre no pasa. ¡que bien le viene que su pareja sea heredera de una gran marca de embutidos!

No sólo come como un rey, también sus estudios son muy caros. Su abuela materna es la encargada de pagarlo todo. Esta cifra se puede equiparar con la mayoría de viviendas de 60 a 120 metros cuadrados de este país. Estamos hablando de una cifra de más de 200.000 euros. Es una pena que este chico no sepa aprovechar lo que tiene. Por su baja nota de corte no ha podido estudiar lo que su padre quería y al final se ha elegido el Cis The college for the internacional Studies. Este centro cuesta mucho, pues sólo matricularse vale 20.000 euros.

¿Froilán tiene una paga?

Sabemos que Froilán no trabaja hoy por hoy, pero todo apunta a que no lo tendrá que hacer en su acomodada vida. Recibe una paga de sus padres como “cualquier adolescente”. La diferencia está en que los miembros de la realeza tienen una asignación vitalicia que paga el estado, o mejor dicho todos los españoles. La Casa Real recibe una media de siete millones de euros que deben de administrar en un año ¡que despropósito! Si lo calculamos con ese dinero vivirían un millón de familias durante todo un año. No tenemos la cifra exacta de la paga de este adolescente, pero es mejor que ni lo sepamos.

Para ser su amigo debes de seguir sus pasos y poder gastar en una sola noche unos 300 euros. En un lugar muy conocido de Madrid no escatimó en invitar a todos sus amigos a lujosas copas cuyo precio medio era de 18 euros por unidad. Fumaron en cachimbas lo que subió el presupuesto de esa misma noche (40 euros por unidad) Esto si no contamos con la cena anterior que tuvieron donde no comieron de menú precisamente como el resto de los mortales.

¡ha nacido para ser un sibarita como toda su familia!