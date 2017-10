Cristiano Ronaldo es conocido por ser un gran deportista, pero no sólo por eso. Es el mejor pagado de todo el panorama futbolístico. Tiene mucho dinero y no le importa gastarlo. Es feliz si lo hace para su familia y sus hijos. Tiene un elevado tren de vida y no se priva de nada de lo que le gusta. La última adquisición ha sido un super coche deportivo exclusivo (Ferrari F12 tdf) ¡no queremos imaginarnos el precio de este!

Tiene tres hijos y el mayor es un mini Cristiano. En el físico no, pero si en lo sibarita. El niño está adquiriendo los mismos hábitos que el padre y exige todo lo que se le antoja ¡se lo puede permitir! Se convertirá en un niño caprichoso que no valorará nada de lo que tenga si sigue esos pasos. Los locos caprichos del hijo de Cristiano Ronaldo no son nada baratos.

Los locos caprichos del hijo de Cristiano Ronaldo

Además de los coches un un fanático de la ropa de marca. Esto lo ha heredado su hijo mayor sin lugar a dudas. Se llama Cristiano Junior (nació en junio de 1010 en EE.UU) Tiene además dos hijos más que son muy bebés aún y todos nacidos por gestación subrogada. Cristiano Junior fue único, pero luego tuvo que lidiar con tener más hermanos, e incluso ahora espera a otro fruto de la relación del astro con Georgina (una preciosa modelo) No son suficientes para este niño caprichoso y uno de sus deseos es tener muchos más hermanos, hasta llegar a siete. Así se lo ha pedido al padre de manera imperiosa, pero ¿estará la modelo dispuesta a perder su silueta y su profesión por tener muchos más hijos con el futbolista? El tiempo lo dirá.

El dinero de su ropa

El niño mayor ha heredado el gusto por las marcas buenas de ropa. Siendo tan pequeño las conoce perfectamente. Viste a tan temprana edad con grandes firmas de lujo ¡un sin sentido! Ropa de Dolce y Gabbana, Armani o Philipp Plein como su padre. Le encanta la alta costura y seguro que todos los hijos lo heredarán.

Nada de los que usa este niño cuestan menos de 1000 euros. Sus camisetas tienen un mínimo precio de 125 euros cada una. Si nos fijamos en los pantalones es igual. Unos shorts de Gucci que lució este verano costaban 200 euros. Las zapatillas deportivas son de Armani o de Dolce y Gabbana y no bajan de 150 euros.Los polos que usa valen una media de 135 euros. Cuando se trata de no pasar frío aún es peor, pues se le ha llegado a ver con una cazadora de la marca Dsquared2 con un precio de más de 1000 euros.

Se estima que Cristiano Junior cada vez que sale de casa lleva encima más de 1000 euros en ropa y que de seguro la usará sólo una vez. El presupuesto es de 1300 euros por día en ropa, algo que para cualquier persona de la calle es inviable incluso imprudente, pues por mucho dinero que se tenga, lo material no lo es todo para la educación de un niño tan pequeño ¡sólo nos queda soñar despiertos!