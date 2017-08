10 fotos de famosas en bañador que ellas no quieren que veas

Selena Gómez

Es muy frecuente que subamos o bajemos de peso, según la temporada. Algo que también le ocurre a las famosas. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que no se trata en sí del peso, sino de la prenda que hayamos elegido para nuestro cuerpo. Como siempre ocurre, hay algunas que nos van a quedar mejor y otras, que es preferible mantener un tanto alejadas.

Parece que Selena Gómez no lo tenía tan claro. Más que nada porque a pesar de ser un bonito y original traje de baño, parece que no le sienta tan bien como sería de esperar. La parte superior casi se le queda un tanto corta y la inferior, marca bastante debido a esas dos tiras de cada lado. Aún así, más natural ya no se nos puede mostrar.