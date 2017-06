No, no todas las noches pueden ser espectaculares cuando se trata de sexo, pero ¿alguna vez has entrado en una rutina sexual? ¿Alguna vez has tenido que apimentar las cosas un poco? No desesperes, no estás sola en esto. Cada pareja pasa por esa fase de “sexo aburrido” en la que lo hacen por costumbre. Incluso puede que tengas un día de la semana establecido para el sexo, ¿no?

La rutina es algo que afecta a todos y no lo debes verlo como algo malo, simplemente como algo a mejorar. Estamos a punto de echarte una mano para que sepas cómo hacer las cosas más interesantes. No importa cuál sea tu estilo de sexo personal, siempre hay algo nuevo y divertido que puedes probar con tu pareja. Veamos cuáles son las 10 cosas que tienes que probar hoy con tu pareja en la cama.