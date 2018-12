Oscuros secretos que esconden las empresas de seguros de coches

El truco que beneficia a las empresas de seguros de coches

Lo cierto es que no podemos ir mencionando uno por uno, pero hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de las compañías de seguros de coches, siempre tienen un as en la manga. No significa que todas ellas sean realmente un vil engaño. Pero lo cierto es que tampoco estarán siempre de nuestro lado. Porque esto implica que pueden llegar a perder y no lo van a hacer. De ahí que siempre tengan esas partes donde los beneficios a su favor sean algo básico y a tener en cuenta.

Se dice que siempre van a tener algún tipo de truco o secreto que las beneficia. Por ello, debemos desconfiar de todos aquellos precios realmente económicos y de los que hablaremos más adelante. Ellos te venderán una póliza mientras intentan ahorrar lo máximo posible. Pero de nuevo destacamos que ese ahorro no es en tu favor, sino en el de ellos mismos, de ahí que siempre debemos andar con pies de plomo.