Errores al conducir que pueden estar reduciendo la vida de nuestro coche

Todos hemos cometido alguna vez un error de conducción y es que, por desgracia, no somos perfectos, por lo que siempre se nos escapa algo, aunque sea el más mínimo movimiento. Así que por más que digas que eres un genio conduciendo y que nunca, nunca, has tenido un pequeño despiste, no nos lo creemos. Seguro que has pisado línea continua y no lo sabes. La cuestión es que mientras menos errores tengas en eso de conducir, mucho mejor, ya que así el coche te durará mucho más.

A mejor conducción, mayor vida tendrá el vehículo y todos sus componentes, es decir, que sí eres un perfecto conductor apenas tendrás que pasar por el taller para arreglar cualquier despefecto. Aún así, siempre hay algún error de conducción que se nos pasa y que repetimos una y otra vez. Por ello vamos a conocer algunos errores al conducir que desgastan la vida útil del coche.