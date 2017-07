10 trucos que todo conductor debe saber

Reparar faro del coche

Porque por muy nuevo que sea el coche o muy cuidado que esté, siempre nos encontraremos con algún que otro desperfecto. Hay cosas que no podemos controlar y aquí se nos presenta una de ellas. Quizás hayas notado que en algún momento, los faros del coche parece que están más apagados que nunca. No porque las bombillas de los mismos no funcionen, sino porque pueden quedarse algo nublados.

Los faros son muy importantes, por lo que siempre hay que prestarles atención. Para que brillen más que nunca, podrás aplicar un poco de pasta de dientes sobre ellos. Dejas reposar solo unos segundos y limpias bien con un paño. Verás como ahora nada se te escapa y la luminosidad llega de nuevo como por arte de magia.