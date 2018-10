Impar y otros secretos que los casinos no quieren que sepas

El primero de los secretos de casinos es que no hay relojes ni ventanas

En los casinos y salones de juegos nunca habrá relojes, nunca habrá ventanas, y nunca verás la luz del sol. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las puertas de los casinos son opacas y nunca transparentes? Si te pensabas que era para que no lo vieran los niños, estás muy confundido, pues hay una oscura razón detrás que seguro que no conocías.

Este es uno de los secretos de casinos más obvios. Se quita el sol y el reloj para que pierdas la noción del tiempo. Cuando no sabemos la hora que es, no nos preocupamos de dejar de jugar. Ahora ya sabemos por qué Marge Simpson dejó tirada a Lisa en aquel capítulo del casino.