Mujeres guapas nacidas hombres: las más famosas y reconocidas

Son varias las mujeres guapas nacidas hombres en cada parte del mundo, quienes rompen con el estereotipo conservador del somos lo que somos. Cabe subrayar que, en lo que respecta a identidad de género, sexualidad y sexo, no hay coincidencia por no ser la misma cosa. Ya que, uno puede no sentirse cómo con lo que le otorga el destino y deben buscarse.

Más allá de todo, están quienes han logrado luchar y darse un lugar en el mundo, enfrentando adversidades y logrando sustituir por fuera lo que no les pertenecía, resultando ser un verdadero yo. Por consiguiente, repasaremos cuales son las diez más guapas mujeres que nacieron hombres. Además de famosas, que lograron hacerse referentes de la moda y los derechos LGBT.