Los 10 secretos que la familia de Miley Cyrus no quieren sacar a la luz

La familia de Miley Cyrus, como cualquier otra, tiene algunos secretos que no quieren que se conozcan. La cuestión es que, al tener una hija tan famosa, esos secretos, al final, van a salir a la luz y eso es precisamente lo que intentan evitar a toda costa. No obstante, ya conocemos algunos secretos que, seguramente, preferirían que nadie supiera.

A continuación vamos a conocer 10 secretos que la familia de Miley Cyrus no quieren que salga a la luz. Algunos secretos no son nada del otro mundo pero es cierto que otros nos han dejado con la boca abierta. No nos los esperábamos.