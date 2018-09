10 famosos que cuestionan la monogamia

Incompatibilidad humana

La actriz y modelo estadounidense, Scarlett Johansson, es reconocida como una de las mejores pagadas en el ámbito del cine, en lo que respecta. Acumula buenas críticas de especialistas y profesionales, más aún por su papel en Ghost World. A su vez, ha participado en films como las secuelas provenientes de Avengers.

Sin embargo, logró hacer lo propio, en lograr sorprender a fanáticos y demás cinéfilos cuando declaró que la monogamia no resulta para nada compatible con la naturaleza particular del ser humano. Como si fuera poco, no se crispó en reiterarlo cada vez que se lo han preguntado en su desfile de programas.