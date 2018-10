10 escándalos de la Casa Real que no se conocen al día de hoy

Los Escándalos de la Casa Real no son algo nuevo, pues desde hace unos 10 años, escuchamos noticias sobre ellos casi todos los días. Que si el Rey Abdica en su hijo, que si le han pillado cazando elefantes, que si de pequeño disparó a su hermano y lo mató accidentalmente… Escándalos que todos estamos cansados de escuchar, pero hay algunos que no son tan conocidos, y que seguro te sorprenden.

En concreto, hay 10 Escándalos de la Casa Real menos conocidos, algunos de ellos no confirmados oficialmente pero con muchas posibilidades de producirse. Sin duda, ser un monarca no es fácil y es difícil escaparse de algunos problemas, pues en este top no sólo hablaremos de Juan Carlos, sino de toda la familia porque ni uno se salva.