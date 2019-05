La última edición del conocido reality show de supervivencia que emiten Telecinco y Cuatro, está siendo realmente exitoso. Y es que, los participantes han sido escogidos precisamente para que no nos falte ningún vídeo de Supervivientes 2019 cargado de polémica. ¿La última? Fabio y Violeta han tenido relaciones en la isla!

Inicialmente, el morbo de ver a Jorge Javier después de su intervención, por no hablar de la participación de la conocida tonadillera Isabel Pantoja, fueron dos de los principales alicientes que hicieron que esta edición de Supervivientes 2019 fuera la más vista en su primera emisión. Pero los participantes del concurso, están consiguiendo mantenernos enganchados día a día para ver cómo sobreviven al hambre y el frío en los Cayos Cochinos.

Lara Álvarez nos muestra sus abdominales en este vídeo de Supervivientes

Ojo que, aunque hoy Violeta y Fabio sean los principales protagonistas, no podemos dejar pasar la oportunidad de que veas cómo se ha preparado la guapísima presentadora de las últimas ediciones del concurso para estar en un estado de forma perfecto.

Y es que, como vas a poder comprobar en este vídeo de Supervivientes 2019, Lara Álvarez se ha puesto a tono para encandilar a sus seguidores con un cuerpo marcado por las abdominales. ¡Ha tenido que hacer mucho ejercicio y una dieta realmente saludable para conseguir ese tipazo!

Violeta, una de las principales protagonistas de esta edición de Supervivientes

Pero, dejando de lado el tipazo de Lara Álvarez, la ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha conseguido tener mayor protagonismo que la tonadillera. ¡Y eso que Isabel Pantoja hasta se salta las normas de Supervivientes!

Y no, no ha sido precisamente por sus habilidades con la pesca, aunque nadie puede negar que Violeta es una de las concursantes más participativas del concurso: recoje cocos, pesca (o por lo menos lo intenta)… Aunque a veces se la va directamente la cabeza.

Como ejemplo, tenemos la gran pelea con Carlos Lozano. Y es que, desde que el ex modelo y presentador fue desterrado por la audiencia al Palafito, no para de dar caña a los concursantes que tiene cerca. Y sí, el Pirata Olvidado no duda en cabrear todo lo que puede a Violeta y Dakota.

Una estrategia que está consiguiendo que tengamos unas cuantas horas de diversión, y de paso, más de un vídeo de Supervivientes 2019 que jamás podremos olvidar. Sí, ver a Violeta histérica corriendo por la playa con un machete en al mano cuál Jack el Destripador, no tiene precio.

Y Dakota, la joven superviviente que saltó a la fama tras su paso por el programa Hermano Mayor, donde trataba a sus padres pero que nadie, es un caldo de cultivo ideal para que Carlos Lozano la cabree a fuego lento con tal de conseguir desatar su ira y hacer que pasemos más rato enganchados a la pantalla a la espera de la siguiente canallada del uno de los mejores supervivientes de esta edición.

Violeta calienta motores: empieza el tonteo con Fabio, ¡y su novio viéndolo desde España!

El actual novio de Violeta, o mejor dicho su ex novio, tuvo que ver cómo Violeta tonteaba cada vez con Fabio, el concursante de Supervivientes 2019 de origen argentino. Tras varias acciones cada vez más feas, Julen no pudo aguantar más y decidió finalizar su relación con la ex tronista.

Sí, fue una conversación realmente desagradable, donde Julen le dejó muy claro a Violeta que lo que estaba haciendo estaba muy mal y que le había destrozado el corazón. Normal, si tenemos en cuenta que el pobre chico la defendía a capa y espada. Por lo menos, Violeta tenía el camino despejado para dar rienda suelta a su amor con Fabio. ¡Aunque no esperábamos un vídeo de Supervivientes tan subido de tono!

Pero antes de eso, Violeta no dudó en contestar al cuestionario más subido de tono, donde nos dio todo tipo de detalles de sus gustos sexuales. Y sí, por si quedaba alguna duda, la joven ex tronista no dudó a la hora de contestar a las preguntas más calientes. ¡ Y menudas respuestas!

Y finalmente, llegó el primer vídeo de Supervivientes con sexo entre participantes

Sí, hasta ahora no habíamos tenido ningún vídeo de Supervivientes con sexo explícito. Han tenido que ser Fabio y Violeta los que se han estrenado dando rienda suelta a su amor, ¡delante de otros concursantes!

📽️ SIN CENSURA | @violetamngr03 y Fabio lo dan TODO en la isla #TierraDeNadie5 https://t.co/y2TodMkxov — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2019

El revuelo a sido máximo y Telecinco ha sabido aprovecharlo al máximo. ¿Cómo? Pues publicando esta escena tan tórrida al completo, para dejarnos con la boca abierta.

Pero, ¿cómo se llego a esta situación? Pues muy sencillo: Fabio cumplía 29 años y le regalaron una cena romántica con Violeta. Incialmente todo iba normal, una velada tranquila para la pareja, un poco de caricias y poco más.

Pero para la ex tronista no era suficiente: Violeta empezó a hacerle cosquillas a Fabio, a juguetear con él, hasta que ambos comenzaron a besarse de forma apasionada. ¿Cómo acabó la cosa? Con el vídeo de Supervivientes 2019 más caliente que jamás verás.