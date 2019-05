No, no es ninguna novedad ver imágenes en tanga de hilo de Kim Kardashian. La popular influencer, modelo y empresaria no duda en mostrar sus curvas para alegrarnos el día. Y esta vez no iba a ser una excepción. Ni corta ni perezosa, lo ha vuelto a hacer: Kim nos deleita con su cuerpo.

Sin duda, una de las razones por la que Kim sea la que más éxito tiene dentro del clan Kardashian tiene que ver, por un lado su pareja, el cantante de rap Kayne West, y por otro lado lo realmente activa que está en las redes sociales. ¡Y nosotros se lo agradecemos.