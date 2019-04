Selena Gómez ha dado mucho de qué hablar a sus seguidores debido a que se ha hecho viral una fotografía donde la cantante luce un hermoso bikini; pero con el cual muchos afirman que luce “pasada de kilos”; aunque esta no es la primera vez donde se deja ver disfrutando del sol con un par de kilos de más; de hecho cuando recién había terminado con el intérprete de “Baby” Justin Bieber; paseo por las playas luciendo con mucho más peso de lo normal; algo que al parecer no le incomoda a la cantante.

Recientemente Selena Gómez tienen muchos detractores; luego de que se diera a conocer que coqueteo con Justin Bieber cuando este ya se encontraba casado con Hailey Baldwin; ahora Hailey Bieber; una noticia que desagrado mucho a los fanáticos de la cantante; quienes siempre la han considerado una persona con grandes valores morales.

Selena Gomez se gana el odio de muchas Beliebers

Hailey y Justin Bieber son una pareja que derrochan amor cada vez que pueden en las redes sociales; callando de esta forma cualquier mal rumor que se genere sobre ellos; desde que Justin Bieber se casó, muchos de sus seguidoras que se hace llamar “Beliebers” se volvieron contra Selena Gómez; debido a que no quieren que el matrimonio de Justin se vea afectado por nada ni nadie; en especial de Selena Gómez, quien tuvo que ir a rehabilitación cuando se enteró que el cantante tenía planes de casarse con la modelo Hailey Rhode Baldwin; lo que deja más que claro que la cantante sigue aún muy enamorada de Bieber.

Con esto, recientemente cualquier cosa que Selena Gómez haga o deje de hacer es motivo inminente para críticas por parte de las seguidoras del cantante; quienes no iban a desaprovechar la ocasión para criticar la gran “barriga” de Gómez; según como muchos le han dicho; aunque Selena Gómez ha confirmado en diferentes ocasiones que por alguna razón suele no tener buena suerte a la hora de elegir el traje de baño adecuado para su tipo de cuerpo; pues al final comenta que ha terminado usando trajes de baño que son tallas muy chicas, durante una entrevista en el Show de Ellen; tuvo la oportunidad de compartir lo siguiente: “Es extraño porque no es solo” Oh, ella es gorda “; Es como” Ella es un desastre; se ha ido al extremo de lo desastroso “; haciendo referencia a que en los ciberataques no solo les ha sido suficiente el llamarla “Gorda”; sino que también desastrosa y extraña.

Selena Gómez se defiende de los ataques y las criticas

A la cantante no le han caído en gracia las críticas de aquellos que le han llamado “Gorda”; ya que Selena Gómez afirma que antes de ser famosa jamás le habían llamado de tal forma; y que siempre había gozado de una complexión delgada; incluso confeso en una entrevista que hubo un tiempo en el que llego a tomar gran odio por su cuerpo; y que tuvo diversas crisis de auto estima luego de terminar con Justin Bieber; pasado un tiempo cuando se le veía salir con The Weekend; todos sus fanáticos se preocuparon ya que en muy poco tiempo volvieron a ver a una Selena más delgada; pero incluso aún más delgada de lo normal.

Tras haber sido llamada “Gorda” múltiples veces; Selena Gómez, la reina de Instagram en aquel tiempo (Ahora, la nueva reina de Instagram es Ariana Grande) decidió usar su gran influencia en las redes sociales para hacer un llamado a todos aquellos que tienen la idea de que el cuerpo perfecto es aquel que es extremadamente delgado; y junto a una imagen; dedico las siguientes palabras a sus seguidores: “El mito de la belleza: una obsesión con la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza; autoconciencia y odio a sí mismo mientras intenta cumplir con la definición imposible de belleza perfecta de la sociedad; elegí cuidarme porque quiero; no demostrar nada a nadie. Viento en sus velas”; y así callo a todos aquellos que le llamaron “gorda” y mando un mensaje de positivismo a aquellas personas que no cumplen “los estándares de belleza” actuales.