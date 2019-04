Después de 20 años de contrato, la relación profesional de María Teresa Campos y Mediaset llega a su fin. En lo que se refiere a lo laboral, la líder del clan Campos no está pasando por su mejor momento. Ya se comentaba por los pasillos de Mediaset, pero nadie confirmaba nada. Además de que fueron muchas las ocasiones en la que vimos a María Teresa hablando con la dirección de la cadena para obtener un programa nuevo.

Pero tras meses de estudio, no se encontró uno acorde con la presentadora. Han sido muchas las ocasiones en las que María Teresa contaba que le encantaría presentar un programa de tertulia política, pero por lo que parece, este sueño no será cumplido.

¿Por qué no sigue en Mediaset?

Y es que, puede que el motivo real de que no le hayan dado un espacio televisivo a la presentadora no haya sido que no encontraran uno adecuado. Si no que la entrada de Isabel Pantoja en antena ha podido ser la causa de dejarla fuera. La tonadillera ha resultado ser el fichaje estrella de la cadena, y no se pueden permitir perderla.

El contrato de exclusividad se lo ha quedado la Pantoja, y en el primer año cobrará la suma de un millón de euros. Por ahora, ya tiene asegurada su participación en Supervivientes 2019. A Mediaset le esta saliendo todo a pedir de boca para mantener a la tonadillera. Mientras que María Teresa Campos ha quedado fuera de la cadena, Jorgue Javier Vázquez se encuentra de baja. Y es que la enemistad de este y la cantante viene de muy atrás.

Aunque en la cadena niegan que María Teresa no renueve por la entrada de Isabel Pantoja. Aseguran que el problema ha sido no haber encontrado un programa a la medida de la Campos. En realidad, incluso se han sentido apenados de no haber podido hacerle un hueco en la cadena.

Pero sus hijas continúan en Mediaset

A pesar de su marcha de Mediaset, y el contrato que le aseguraba a su hija continuar mientras ella trabajara, a Terelu Campos y Carmen Borrego no les ha afectado su marcha. Es cierto que María Teresa ha afirmado en varias ocasiones ver como sus hijas estaban en televisión, y ella tener que verlo desde casa muy apenada.

Y es que la presentadora esperaba continuar unos años más en antena. Pero no las dejó desamparadas. A su marcha firmó un contrato para asegurar que ellas pudieran trabajar en cualquiera de los espacios que posee la cadena. Carmen Borrego tuvo que dejar Sálvame, debido a las burlas de los que eran sus compañeros. Pero María Teresa puso arreglo a ello, y le encontró un hueco en Viva la vida.

Aunque ya no forme parte de Mediaset, ahora tiene a una buena sustituta, su nieta Alejandra Rubio. La joven está ganando poco a poco más atención de Telecinco. Sus vídeos cada vez son más visitados y reciben más likes. Además, también ha conseguido generar temas de debate en Sálvame, como cuando salió el anuncio de su futura boda. En sus vídeos ha tenido grandes colaboraciones, como la de su madre y su abuela, los cuales fueron los más vistos de la plataforma.

El nuevo proyecto a la vista de María Teresa Campos

Desde luego, a María Teresa Campos no le faltan energías para seguir dando guerra en antena. Y pese a no haber podido continuar en Mediaset, la presentadora no se ha rendido. En realidad son muchos los programas que le han ofrecido un puesto.

Al parecer, hay rumores de que varias cadenas autonómicas quieren a la periodista. Telemadrid y Canal Sur estarían muy interesados en hacerse con la contratación de la presentadora. Aunque también ha recibido una oferta de la cadena pública. Fue en TVE donde dio sus primeros pasos, la periodista ya lleva muchos años en televisión, además de en la radio, por lo que tiene muchas historias que contar.

Si María Teresa Campos no encuentra un programa adecuado para ella, está claro que estas historias no serán contadas en ninguno de ellos. Mejor sería hacerlo en ¡un libro! Y es que podría haber varias editoriales muy interesadas en publicar su historia. Su reality no fue demasiado bien, por lo que este podría ser un buen proyecto para la matriarca de las Campos.

En el año 2004 publicó otro libro con sus memorias, y este se convirtió en el libro más vendido de todo el año. Ahora que ha logrado que su nombre suene en todas partes, podría aprovechar y repetir la estrategia. Así sacaría rentabilidad del hecho de estar todos los días siendo noticia. Ya que si no es ella, lo son sus hijas o su nieta Alejandra Rubio. Desde luego, esta sería la mejor forma de salir por la puerta grande del mundo laboral.