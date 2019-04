Kiko Rivera e Irene Rosales han sido la única pareja que entró unida en el concurso. Hoy es el día, en el que por fin sabremos quién se alzara en GH DÚO como el gran ganador, y poseedor del maletín de 100.000 euros. Tan solo cuatro concursantes en la casa. Kiko Rivera, María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá y Juan Miguel. Hace dos días, durante la cena de la penúltima noche, los concursantes restantes dispusieron de la oportunidad de hacer un discurso ante sus compañeros y la audiencia.

En él, debían decir qué tal había sido su paso por la casa durante estos tres meses y, además decir quién preferían que fuera el ganador del maletín, en el caso de no ser uno mismo. Con diferencia, el alegato que más emotivo fue el de Kiko Rivera.

El motivo por el que entraron a Gran Hermano DÚO

Por todos es sabido que Kiko Rivera no ha llevado una vida muy saludable precisamente. La fiesta, el alcohol y las drogas han sido los grandes protagonistas en parte de ella. Además, contaba a Jorge Javier Vázquez que en aquel entonces también gastó grandes cantidades en gente que se le acercaba, y no ponían un euro. Pero a él no le importaba, le sobraba y solo quería pasárselo bien.

En el trabajo le iba bien y ganaba mucho dinero, pero llegó el bajón. Seguía trabajando, pero no tanto, y era más para pagar que otra cosa. Literalmente y bajo palabras suyas, se quedó más tieso que la Mojama. Algo por lo que Irene le regañó mucho, podría haberlo tenido todo y un buen colchón, pero él prefería malgastar. Al punto de que hubo ocasiones en las que ni siquiera podían pagar el alquiler de su casa.

Pero sin duda, el momento en el que se dio cuenta de lo que había hecho, y que más le dolió, fue cuando sucedió todo el asunto de su madre, Isabel Pantoja. “El día en el que yo me arrepentí de todo lo que he malgastado en mí fue el día en el que mi madre estaba donde estaba y hacía falta un dinero“. En 2014 le fue impuesta una fianza de 90.000 euros a Isabel Pantoja para quedar en libertad.

Él afirmaba haber tenido ese dinero, lo tuvo y lo malgastó todo en si mismo. Y fue ese, el peor día de su vida. “Eso me va a doler hasta el fin de los días, no haber podido ayudar en el momento necesario de esa manera. La podía haber dado y no la pude dar porque lo había malgastado. Yo tampoco sabía que iba a pasar eso, pero lo malgasté“

Kiko Rivera e Irene Rosales no estuvieron solos

Kiko Rivera e Irene Rosales tienen mucho que agradecer a familiares y algunos de sus amigos. Pasaron una época realmente mala. En ocasiones no podían ni pagar el alquiler, y era entonces cuando la tonadillera les ayudaba con el dinero, e incluso su hermana.

Kiko es consciente de lo que tiene y de lo que puede gastar. Ahora es cuando de verdad valora las cosas. No hay mal que por bien no venga. El mayor apoyo de Kiko Rivera es Irene, y desde hace ocho meses, ella ha quedado sorprendida con la nueva persona que tiene a su lado. Se ha dado cuenta de lo que las cosas malas habían hecho con su marido, y esta muy orgullosa de él.

El sueldazo de Kiko Rivera e Irene

Hoy acaba GH DÚO, y Kiko Rivera e Irene Rosales han sido la pareja con mayor caché del concurso. Debido a las deudas que tenía Kiko a su nombre, el sueldo de él y su mujer fue cambiado. Siendo ella la que más dinero iba a ganar, a sabiendas de que a Kiko le iban a embargar su sueldo hasta que saldara sus deudas.

Kiko Rivera e Irene han estado ganando semanalmente 35.000 euros y 45.000 euros, respectivamente. Lo que si sumamos nos encontraríamos con que Irene ha ganado en las 13 semanas de concurso un total de 585.000 euros, y Kiko Rivera un total de 455.000 euros. Lo que entre los dos sumaría ¡más de un millón de euros! Y esto sin contar que a Kiko le queda una semana más en la casa, es decir, otros 35.000 más.

Pero aún está por saber quién será el ganador del concurso, por lo que, si es Kiko Rivera el que sale campeón, se le sumarían 100.000 euros más. Por supuesto, a esto habría que restarle el 50% que se lleva la Agencia Tributaria, más las deudas que tenía pendientes.

Pero Kiko tiene muchas posibilidades de salir vencedor. Tras la llamada de su madre, Isabel Pantoja, al programa y, la posibilidad de que esta acuda a plató a recibirle, es muy probable que el público se centre en hacerle ganador. Y es que tras tanto tiempo con la gran Isabel Pantoja fuera de la pequeña pantalla ¿Cómo no íbamos a hacer lo imposible por volver a verla?