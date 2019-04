Solo quedan 3 concursantes en la casa de GH DÚO, Kiko Rivera, Alejandro Albalá y María Jesús Ruiz. Los nervios de los concursantes se encuentran a flor de piel. Aunque algunos de ellos no han tenido los nervios por dentro en ningún momento. Nos referimos sobretodo a Kiko Rivera y María Jesús Ruiz. Los cuales han pasado todo el concurso a la que salta con la más mínima provocación.

Traición entre finalistas

Tras la expulsión de Sofía Suescun, María Jesús Ruiz fue la primera en conocer la noticia de que los cinco que quedaban eran los finalistas de GH DÚO. Esto le fue explicado en exclusiva a la exmiss España en el confesionario, y no podía contarlo a ninguno de sus compañeros.

Los cinco concursantes se vieron sometidos a un nuevo engaño de Jordi González. Cuando era el momento de las nominaciones, el presentador del programa de Mediaset les informó que esta vez la dinámica iba a ser diferente. Todos ellos entraron en el juego de cultura, tenían que responder a las preguntas que le hiciera Jordi y si se equivocaban, les caería una mezcla extraña, similar al vómito. Aunque poco después Irene descubrió que era puré de patatas.

Acabado el juego, Jordi González les explicó que en realidad no estaban jugando por los puntos de las nominaciones, si no que ya era todos finalistas de GH DÚO, y la prueba era para ver que número de teléfono tendría cada uno. Una vez que acabó la gala y estaban duchados y calmados, acordaron no volver a discutir entre ellos ni crear malos royos.

Pero esta paz duró más bien poco. Una prueba que gustó mucho a la audiencia en GH Vip 3 fue usada hace poco, el juicio. A María Jesús se le acusaba de ‘hacerse la víctima’. A lo que ella por supuesto se defendió con uñas y dientes. Pero Kiko Rivera e Irene formaron un frente en contra de la de Jaén, y el juicio acabó declarándola culpable. Junto a un 70% de los votos del público con el mismo resultado.

No es la primera vez que Kiko Rivera insulta a María Jesús Ruiz

En unas imágenes que emitieron hace un par de semanas, consiguieron dejar a Kiko Rivera en muy mal lugar. Más bien, él lo logró solito. “¡Eres una microondas! ¡Calientapollas! Hasta tú misma te lo dijiste, que eres una mujer microondas!” Así se refería el hijo de la Pantoja a María Jesús Ruiz.

Ni corto ni perezoso, continuó con los ataques, refiriéndose a unos tocamientos con Antonio Tejado. “Cuando alguien está con una manta y le coge el nabo… pom pom pom pom pom, pues qué quieres que diga.” En este momento fue cuando su mujer, Irene Rosales, decidió pararle y, advertirle que eso mismo lo podría haber dicho con otras palabras. Ante lo que estalló una nueva discusión, pero contra la madre de sus hijos.

Después de haber enseñado estas imágenes a la casa, Jordi González preguntó a los concursantes por estos vídeos. La concursante nacida en Jaén declaró que no se iba a molestar en defenderse nuevamente. Ya se encuentra cansada de luchar día tras día contra los ataques de sus compañeros. Prefiere que el público vea las imágenes y ellos mismos juzguen lo que están viendo.

Kiko Rivera hasta el final contra María Jesús Ruiz

Nos encontramos en la recta final de GH DÚO, y el ganador se disputa entre los dos grandes de la casa, Kiko Rivera y María Jesús Ruiz. Alejandro Albalá no cuenta, él ha llegado hasta aquí bajo el ala de Antonio Tejado y Sofía Suescun.

Tras un intenso encontronazo de los dos pesos pesados hace tan solo dos días, Kiko Rivera vuelve a atacar contra la de Jaén. María Jesús se encontraba en la habitación con los dos chicos, y al salir comenzó a canturrear una canción. En el momento en que salió, Kiko Rivera aprovechó a cantar la misma que ella, pero cambiando la letra. “Y te puedes ir a chuparla de aquí”

Un comentario que, para colmo, GH ha censurado. Ni lo ha sacado en el resumen diario ni en la gala. Pero los espectadores no se pierden un minuto del 24 horas, por lo que ahora han viralizado el vídeo al ver la censura de Telecinco.

Los seguidores de GH DÚO se han mostrado muy molestos ante las actitudes que está tomando el hijo de la tonadillera contra la de Jaén. Hace tan solo una semana que le llamaba ‘microondas’, por no deciros la otra palabra que es más despectiva, y ahora le ha mandado a ‘chuparla’.

La audiencia del programa de Telecinco que arrasa en el prime time están más que indignados con la cadena. “Hay que difundir este vídeo del sinvergüenza de Kiko. Atentos lo que le dice, el que su madre le dio mucha educación“. ¿Qué te parece el concurso que ha hecho Kiko Rivera?