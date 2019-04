La vida amorosa de Kiko Matamoros parece una ruleta. Primero nos encontramos con su constante batalla con Makoke, su ex mujer, con la que compartió 20 años de su vida y una hija. Continuamos con su actual novia, Cristina Pujol. La bailarina de streptease con la que rehizo su vida después de Makoke. Pero la cosa empieza a ir en picado hacia el desastre.

Y seguimos con Sofía, el amor por el que lucha Kiko actualmente y parece que se le escapa de las manos. La ex gran hermana con la que supuestamente tuvo un lío, a pesar de que ella lo desmiente fervientemente. Él asegura que si tuvieron algo, y esta dispuesto a luchar por ello. A sus 67 años ¿Quién lo diría?

Los malos rollos con Makoke

La batalla campal que tienen estos dos montada está dando para mucho. Yo no sé vosotros, pero no le veo el fin. Cuando parecía que las aguas se encauzaban en un directo en el que se pedían perdón, se volvió a revolver todo. ¡Y Kiko la podría mandar a la cárcel!

Desde luego lo tienen basura acumulada para echarse el uno al otro, problemas de cuernos, celos y malos rollos familiares. Kiko Matamoros acusa a Makoke de no tener una buena relación con sus hijos mayores. Ay Kiko, si tenías los ojos cerrados y solo mirabas por ella y no por tus retoños ¿qué esperabas? El culpable has sido tú, no intentes echar balones fuera.

Lo que está claro es que no piensa a dejar a Makoke respirar ni un momento. Ahora que ella ha saldado todas sus cuentas pendientes con Hacienda, él asegura que dos de las propiedades de su ex mujer son en realidad suyas. Y que fue Makoke la que le pidió que no las declarara, poniéndolas a nombre de ella. Su plan es presentarse en la agencia tributaria y declarar que en realidad le pertenecen a él. ¿En qué acabará todo esto?

Su supuesta idílica relación con Cristina Pujol

Poco después de su definitiva ruptura con Makoke, Kiko Matamoros comenzó una relación amorosa con Cristina Pujol, de profesión streaper. Según fuimos informados en un primer momento, Pujol tenía unos treinta años y era de origen brasileño. Pero su hijo se puso en contacto para aclarar la realidad.

No se lleva bien con su madre, solo habla con ella de vez en cuando para saber cómo está su hermano pequeño. Y según cuenta, lo cual es más creíble, su madre no es de origen carioca, si no que es española y tiene 40 años. Eso tiene más sentido. Según contó la ex cuñada de Cristina, esta se desentendió de su hijo cuando tan solo tenía 11 años, y siempre ha estado más que obsesionada con su cuerpo.

Después de solo dos meses de relación, Kiko Matamoros anunció su boda con la streaper. La fecha sería para el 21 de junio, un día antes de la de Belén Esteban. Por lo que afirmó que esa era el día elegido ‘solo por joder‘. Pero tras varias discusiones, la noticia de boda fue , por así decirlo, anulada. Y es que muchas discusiones después, la pareja apenas se está viendo. La bailarina no visita tanto Madrid, y después del problema de salud por el que Kiko tuvo que ser hospitalizado, esto es algo que le ha venido más que bien.

Sofía Suescun, el amor platónico de Kiko Matamoros

Uno de los grandes motivos por los que la relación que mantiene ahora Kiko Matamoros va camino del desastre es su obsesión por una famosa. Hablamos de Sofía Suescun, la ganadora de dos realities de 22 añitos. Tras la primera expulsión de Sofía de la casa de Gran Hermano DÚO, estos dos forjaron una gran amistad. Ya se dejaron ver en el plató de GH compartiendo conversación por lo bajo y alguna que otra caricia, por no hablar de los besos que le daba Kiko Matamoros en el hombro, muy cariñosamente.

Las preguntas acerca de la relación fueron muchas, y cuando Sofía volvió a la casa hablo varias veces del tema, aunque siempre desmintiendo cualquier tipo de amorío. De hecho, lo que sí que confirmó es que le habría gustado tener a su lado a una persona como Kiko, ya que su ex novio, Alejandro Albalá, era un niñato en comparación.

Ya sabemos que Sofía Suescun es de las que se deja querer, pero a ella le cuesta dar el paso. Aunque en su día ya le dio calabazas a Matamoros, por un futbolista. Aún así, Kiko no es de los que tiran la toalla y está dispuesto a ganarse el amor de la joven. Para el colaborador, la edad no es un obstáculo, y él es una persona que como todos sabemos, se cuida mucho. ¿Conseguirá finalmente ganarse el corazón de la joven Sofía? Estaremos muy atentos a cada noticia que salga, y así ¡manteneros al tanto de todo!