Kiko Matamoros se cansó de los insultos y en esta ocasión ha implicado a Makoke en su deuda con Hacienda; ya que por lo visto se encuentra cansado de estar cargando con una deuda que según el también le corresponde a pagar a su ex mujer; ya que al parecer a Kiko Matamoros no le ha ido mal en sus relaciones personales, sino que también en el tema económico.

Durante el programa de “Sálvame”, Kiko Hernández realizo una llamada a Kiko Matamoros; quien tras darse cuenta de que estuvo en grave en el hospital, no dudo en ponerse en contacto con él para conocer más sobre su estado de salud; la llamada realizada durante el programa fue bastante extensa y desvelo no solo lo que ocurre con su salud; sino también su firme intención de hacer que su ex mujer, Makoke le acompañe en la deuda que actualmente posee con Hacienda.

Lo que Kiko Matamoros confirma durante “Sálvame”

Durante la llamada; Kiko Matamoros aseguro que él ha sido el único que pago las dos casas que están bajo el nombre de Makoke; aunque comenzó por aclarar las especulaciones sobre su estado de salud, por lo que compartió lo siguiente: “Empecé a tener un dolor abdominal que no te puedes ni imaginar; no ha habido nada que me haya dolido así en mi vida; una cosa brutal en la parte superior del estómago. Me fui a urgencias. Entré con 21 y pico de tensión” y añadió que “Monté un escándalo en urgencias. Pedía morfina a gritos y se asustó la enfermera”; sin embargo afirma que los doctores le dijeron que era nada mas una subida de tensión normal; provocado por exceso de estrés.

Con respecto a sus problemas con Hacienda ha comentado que “No me he tirado 20 años trabajando para que Makoke y su hijo vivan a mi costa y encima me coma yo un marrón con la Agencia Tributaria. Se me han hinchado las narices y voy a por todas” además Kiko Matamoros confirmo que de las dos casas vinculadas; un dúplex en Majadahonda y de la casa de la Finca; Makoke solo ha pagado la quinta parte de un 20% del costo total de una de las viviendas; y que el resto ha sido pagado únicamente por él.

Añadió “Hacienda me reclama un millón de euros y yo tengo puesto un recurso en el Tribunal Económico Administrativo Central; en el supuesto que el recurso fallara a favor mío; no tendría deuda con Hacienda; pero, en el supuesto de que fallaran a favor de la Agencia Tributaria; seguiría teniendo la deuda” y que en dado caso planea presentarse firmemente ante la Agencia Tributaria para hacer constar que esos bienes han sido cubiertos por él; pero que son tan suyos como de Makoke.

Kiko Matamoros planea demostrar todo legalmente

Al parecer Kiko Matamoros está muy confiado en su plan de hacer que su ex mujer le colabore con la deuda que tiene con Hacienda; y de acuerdo al tono de voz con el que se expresaba durante la llamada se encuentra muy confiado en lograrlo; pues asegura que puede demostrar legal y legítimamente que los pagos han salido de su parte; y que fue por voluntad propia que estuvieran bajo el nombre de Makoke; esto por si los embargaban.

Además añade tan tajante como de costumbre que “Puede quedarse con 100.000-200.000 euros si sabe vender y gestionar bien; y si quiere que vayan a una subasta pública y se las quiten, pues mejor; a mí me da igual. Es más; si después de eso a Hacienda le debo yo 300.000 porque se han vendido en subasta y se ha pagado menos; me da igual, me los como”.

Y por último Kiko Matamoros no ha dejado a un lado los comentarios sobre Javier Tudela; hijo de su ex mujer; afirmando que no tiene por qué aguantar los insultos de “ese niño maleducado” y que no le parece justo que luego de haberle dejado un aproximado de 750.000 euros a él para el día en que Makoke, su madre falte; ahora tenga que estar soportando los insultos de alguien a quien le ha dejado un dinero que le ha costado 20 años de arduo trabajo.