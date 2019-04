El final de la relación con Makoke, no le hizo cerrar las puertas al amor al colaborador más polémico de Sálvame. Poco después, nos sorprendía a todos ver nuevamente a un Kiko Matamoros enamorado de una desconocida mujer, Cristina Pujol. Una stripper de Albacete que se confesó muy enamorada.

Incluso llegaron a prometerse y planear la boda. Para el día antes de la de Belén Esteban claro, y así fastidiarle el día. Pero algo ha pasado, la relación se fue desinflando, y las sospechas de que Kiko Matamoros sigue enamorado de otra famosa han tomado mucha fuerza. Además de los fuertes enfrentamientos con el hijo de Cristina Pujol, quién se ha llevado su puesto para Supervivientes 2019.

El hijo de Cristina Pujol, concursante de Supervivientes 2019

Tras el comienzo de la relación de Kiko Matamoros con Cristina Pujol, mucho se especuló sobre la vida de la de Albacete, puesto que era una desconocida. Aseguraba tener treinta años, y ser de origen brasileño. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas, y su hijo, con el que no se lleva bien, contactó con Telecinco para desmentir un par de cositas.

Para empezar, no tenía 30 años como ella aseguraba, si no que estaba ya en los 40. Y eso de que su origen era brasileño, otra mentira más, es española de pura cepa. La relación entre ambos es prácticamente nula. Tan solo habla con Cristina para saber de su hermano pequeño.

Lo cierto es que Jonathan ha tenido una gran acogida en televisión, ya ha visitado un par de platós y se ha desenvuelto a la perfección. Incluso tuvo un enfrentamiento con el fue su casi padrastro en televisión, y con su madre claro. Finalmente, tanta polémica le ha conseguido un billete a Honduras. Así se coronaba como el noveno concursante de Supervivientes 2019, arrebatándole el puesto al propio Kiko Matamoros. El cual se ha quedado más solo que la una.

La ruptura de Kiko Matamoros

¿Qué ha pasado con ese Kiko Matamoros enamorado hasta las trancas de Cristina Pujol? Pues que no se puede fingir lo que no existe. El colaborador tan solo se sentía atraído, y según lo que ha contado el hijo de la stripper, Cristina solo quería fama. Aunque cuesta creerlo tras conocer el motivo de su crisis.

En marzo, contó en Sálvame Deluxe que habían sufrido una breve ruptura. Esto vino debido al plantón que le hizo Cristina al programa. Después de haber discutido sobre este hecho, fue cuando se produjo la ruptura, aunque según él, después hablaron y lo arreglaron. Esto hizo sospechar a prácticamente todos sus compañeros, y asegurar que lo que Kiko contaba era mentira.

Tras cuatro meses de relación, en las que incluso se habló de la posibilidad de tener hijos, el amor se acabó. La noticia la conocimos a través de una publicación en Instagram de Cristina Pujol. Con un simple selfie escribió este título: “No hay mal que por bien no venga.” La confirmación real llegó con una respuesta a un seguidor, el cual le decía que dejara a Kiko Matamoros. A lo que ella respondió sin pelos en la lengua que ya le había dejado, y que esta semana se vería que iba a pasar. Se ve que algo más había además de esa pequeña crisis. Y es que se rumorea que Kiko Matamoros está enamorado de una famosa.

Kiko Matamoros enamorado de otra mujer

A estas alturas, no es ningún secreto por quién tiene estos sentimientos. ¿Kiko Matamoros enamorado de nuevo? En realidad no, nunca dejó de lado sus sentimientos por Sofía Suescun. Sí, has leído bien, hablamos de la ganadora de Supervivientes 2018 y ex novia de Alejandro Albalá.

Al parecer todo comenzó en un bolo que hicieron juntos en Sevilla. Muchos fueron los que sacaron fotos de los dos hablando muy cerca. En ocasiones, se puede ver a Kiko Matamoros agarrando de la mano a Sofía. Y en el plató de GH DÚO pudimos verles muy acaramelados y contándose confidencias.

Aunque Sofía Suescun ha desmentido muchas veces que haya pasado algo entre los dos. Durante su estancia en la casa de Gran Hermano DÚO, comentó varias veces esta situación. Pero siempre diciendo que Kiko era una persona muy agradable y que le gustaba hablar con él. Según Suescun, Kiko es una persona madura con la que ha podido tener conversaciones interesantes, y no cómo con Albalá, quién según ella, es un niñato.

Pero lo que no descartó, es que si Kiko tuviera unos años menos, si habría tenido algo con él. Por su parte, en un principio él confirmaba los rumores sobre su lío, para más tarde arrepentirse. El colaborador de Sálvame decidió dar la negativa a que algo hubiera pasado entre ellos. Entonces, ¿Está Kiko Matamoros enamorado de Sofía Suescun? Estaremos atentos. Puede que este jugando al despiste y sea otra nueva mujer la que ocupe sus pensamientos. ¿Quién sabe?