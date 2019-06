La ilusión de Isabel Pantoja desde 2011 había sido ir al afamado programa de Telecinco, Supervivientes. Pero parece ser que la isla le está pasando factura, y pide abandonar casi cada semana. Las broncas con los concursantes que no están de su lado le ponen de muy mal humor, además de haber sufrido un gran desamor.

Traicionada por un amor

El inicio de Supervivientes 2019 se daba con la existencia de 3 grupos. Isabel Pantoja fue confinada a la isla de los Piratas, donde no podía ser nominada, pero un vecino de playa logró robarle el corazón a la tonadillera. Muchos éramos los sorprendidos ante los ojitos que le ponía la Pantoja al ex de Paulina Rubio. Pero lo mejor de todo, es que él parecía corresponderle. Claro, al inicio del programa, todos iban como locos detrás de ella.

Estos hechos llamaron mucho la atención en España, y Paolo Vasile no iba a dejar pasar la oportunidad. Isabel Pantoja comenzó a quejarse de lo mal que dormía, y desde plató, Jorge Javier Vázquez lanzó una pregunta a los espectadores. ¿Deberían darle un colchón a Isabel Pantoja? No sabemos si esto fue manipulado o no, pues no están dispuestos a perder a su gallina de los huevos de oro, pero la respuesta fue un sí.

Ya sabemos cómo es la manera en la que lleva Jorge Javier Vázquez sus programas, y quiso picar un poco en Isabel Pantoja. Le preguntaron con quién le gustaría compartir ese confortable colchón, momento en el cual la tonadillera se sonrojó. Preguntó si podía ser de su playa o no, y le contestaron que podía decir a quien ella prefiriera. Y como era de esperar, su elección fue Colate, aunque en un principio, esto no significaba que fuera a suceder, ambos acabaron durmiendo juntos en una playa solitos.

Pero no fue lo que esperábamos, pues no hubo ningún gesto de cariño entre Isabel Pantoja y Colate. Parece que a partir de ahí, su situación se comenzó a enfriar. Pero todo fue a peor cuando la tonadillera vio el tonteo existente entre el que era su amor y Mónica Hoyos.

La lata desaparecida

Hace unas semanas que Colate metió en un grave problema a Isabel Pantoja, aunque realmente se lo buscó ella. El ex de Paulina Rubio contó en pleno directo en la palapa, que él le había abierto una lata a escondidas a la tonadillera, pues se lo había mandado el médico. Fue en este momento, cuando comenzó una batalla campal en los habitantes de la isla. Desde España, Jorge Javier Vázquez informó de que en la organización ni el médico ni nadie le habían entregado dicha lata.

Isabel Pantoja no salía de sus 13, a pesar de las palabras del presentador, ella insistía en que necesitaba proteína porque se iba a hacer una analítica. Fue entonces cuando Albert la acusó de haber robado una lata, pues ellos tenían cinco al principio de la semana,y de la noche a la mañana, solo quedaban 4. Además, esta lata era la de choped, la cual es la favorita por todos en Honduras.

Isabel Pantoja pillada en directo

Ante la presión en la isla y desde España, Isabel Pantoja comenzó a cometer una serie de errores en su coartada. Y terminó por decir que se la había dado el pirata olvidado, y que le prohibió decir que le había dado esa lata. Todo apunta a que esto fue otra jugada de Paolo Vasile para que a la tonadillera no le falte de nada. Pero otra vez, vuelven los problemas con una nueva lata, y la primera en la que se ha puesto el ojo, es Isabel Pantoja.

Al parecer, Alber tenía debajo de su camiseta media lata guardada, la cual desapareció. Entre Omar y él se echaron a suertes quién le preguntaría a la tonadillera si ella sabía algo de esta. Finalmente fue Albert quien se acercó a ella para preguntar, y la tonadillera le contestó que la había tirado, pues se había podrido. Es más, acudió a Omar Montes para decirle que ella misma se lo había enseñado a él, y que solo era un trocito, y no media lata como decían. Pero este lo negó todo, dejando en muy mal lugar a Isabel Pantoja.

La confesión más esperada

Son ocho semanas las que llevan los supervivientes en la isla, y a unos se les ve más afectados que a otros. Pero es Isabel Pantoja la que sin duda lo está pasando peor. Hemos podido presenciar cómo en repetidas ocasiones ha pedido desesperadamente abandonar el programa. Y ahora comprendemos el por qué de estas pataletas tan constantes que ha tenido.

Telecinco ha obtenido al fin, la confesión sobre su paso por la cárcel, la cual nunca había obtenido. Isabel Pantoja lleva tres semanas en la misma isla, y tiene la misma sensación, que en aquel lugar que no se atreve a nombrar. La tonadillera vivió un grave episodio de ansiedad, por el que todos se preocuparon.

En estos momentos se siente igual que cuando estuvo encarcelada. El no poder sentir que es dueña de su vida le hace recordar aquellos días. A pesar de que ella eligió estar en este concurso, no está recuperada mentalmente como Isabel Pantoja pensaba. Y eso que nosotros creímos que su tiempo en aislamiento sería una gran ventaja para ella.

Pero por suerte, después de estos episodios tan duros que sufre en la isla, siempre acaba reponiéndose. Así que esperamos que, ahora que se ha desahogado contando su historia, logre seguir adelante en el concurso, y sea más activa.