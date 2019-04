Elsa Pataky está disfrutando de la mejor vida posible junto a su marido Chris Hemsworth y a sus tres hijos viviendo en Australia. Alejados de los paparazzi viven su día a día con absoluta paz y en compañía de sus mascotas, las cuales no son pocas.

Pero para haber llegado tan lejos, Elsa Pataky tuvo que pasar por una serie de etapas y retos. No se puede decir que la actriz no haya intentado borrar ese pasado del que tanto se avergüenza, pero las redes no perdonan, y a los seguidores no hay detalle que se les escape. ¿Quieres ver cuáles fueron los inicios de Elsa Pataky?