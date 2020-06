Tener la lavadora limpia por dentro y por fuera, no es fácil, pero de ello, depende que tu colada salga más o menos limpia. Si quieres que tu ropa salga limpita y reluciente, no es suficiente con añadir un buen detergente al cajetín. Es necesario ofrecerle a la lavadora el mantenimiento adecuado. El el mercado, existen muy buenos productos, si bien, son algo caros y, a veces, hay que aplicarlo dos veces. Pero también hay muy buenos remedios caseros para que tu máquina siempre tenga una buena presencia, tanto por dentro como por fuera. No solo llega con higienizar, además, hay que desinfectar. En este sentido, el bicarbonato de sodio, el limón o el vinagre, pueden hacer auténticas maravillas.

No pierdas detalle porque en este artículo te vamos a dar algunos consejos para que tu lavadora esté limpia por dentro y por fuera. ¡Empezamos!