Ariana Grande puede estar orgullosa de la consolidada carrera que ha conseguido en el mundo de la música, además de tener un estilo que ha sido imitado por muchas.¡Incluso Jennifer López! Pero, ¿Por qué lleva tanto tiempo con el mismo estilismo? Incluso en uno de sus videoclips rompió una gorra para poder llevar su coleta alta. Te lo contamos todo.

La cola de caballo de Ariana Grande

Antes de iniciar su carrera como cantante, Ariana Grande trabajó en dos series de Nickelodeon, Victorius y Sam & Cat. En ellas, la actriz y cantante llevaba una preciosa melena roja. Pero esto implicaba que cada dos semanas se tuviera que decolorar y teñir las raíces, además del resto del pelo. Esto suponía hacerle un daño constante al pelo de Ariana. Las dos últimas temporadas de la serie en que trabajó por último tuvo que usar peluca para que su pelo descansara, aunque no sirvió de mucho.

El estilista de Ariana Grande aseguraba que su pelo estaba destrozado. Haber teñido su pelo durante tanto tiempo le había causado una serie de daños a su cabellera que habían producido calvas en su coronilla y las puntas absolutamente quemadas.

A la artista se le ofrecieron varias opciones para solucionar este problema. Uno era raparse al cero y usar coleta. Pero la cantante aseguraba haberse probado pelucas y verse ridícula.Por lo que esa opción estaba completamente descartada. La otra habría sido usar extensiones de clip. Dios Sabe que Ari intentó usarlas, pero cada vez que las llevaba puesta sentía la necesidad de arrancarse toda la cabellera.

La polémica por la sexualidad de Ariana Grande

Ariana Grande estrenó su nuevo videoclip llamado ‘Monopoly’, y algo tenía que todos sus fans se volvieron locos. Después de la leve indirecta que nos dejó al final del vídeo ‘Broke up with your girlfriend‘, Ari nos ha hecho sospechar con la letra de este nuevo tema junto a Victoria Monét.

Las opiniones con respecto a este nuevo tema fueron dirigidas principalmente al tono sensual de la canción. “Me gustan las mujeres y los hombres” Sus seguidores se cuestionaban si con esto, Ariana acababa de salir del armario. De hecho, Victoria Monét lo hizo dos días antes de Acción de Gracias.

Sus fans piden que Grande declare si es bisexual o no, a lo que ella afirmó que no tenía por que dar ningún tipo de declaración o explicación. La cantante no pretende etiquetarse, es más, ni siquiera siente la necesidad de tener que hacerlo. Declaraba en un tweet en respuesta a una de sus seguidoras.

Ariana Grande reina de las coletas altas

Cuando nuestro pelo es muy largo y el calor es intenso, lo más cómodo es llevar una bonita cola de caballo. Y más ahora que Grande y Rosalía las pusieron de moda. Es un look de lo más versátil que da un efecto juvenil, pero debemos aprender a sacarle más partido, ya que no siempre lo hacemos.

El director de los salones David Künzle de Madrid, David Luser recomienda crear una pequeña ondulación, como un tupé, en la parte superior para realzar. “El efecto que conseguiremos será espectacular, muy sofisticado para acudir a fiestas o eventos, no tanto para calle. Para dar volumen y densidad, tirar de lacas y cardados varios con el cabello seco, haciendo ondas con un rizador”.

Otro punto importante y que marca mucho la diferencia para una cola de caballo bonita, sería disimular la goma de pelo. Lo más fácil sería buscar una de nuestro color de pelo. En caso de no encontrar, póngase una de un tono similar y usar un poco de cabello para enrollarlo sobre la goma y, sujetarlo con un ganchillo de manera que no sea visible.

La enfermedad que apartará a Ariana Grande de los escenarios

Como os contamos anteriormente, Ariana Grande hace uso de las coletas para disimular las calvas de su coronilla debido a tantos años de decoloraciones. Pero ahora este look podría costarle una enfermedad que lo empeoraría todo aun más. Diagnosticada por dermatólogos como alopecia por tracción.

Esta enfermedad consiste en la pérdida del cabello de manera permanente. Al parecer, ya comienza a tener sus síntomas, y sus fans se han dado cuenta. Según expertos, Ariana Grande hace un uso excesivo de este peinado. Aún está a tiempo de rectificar y salvar su pelo. Según un estudio del Departamento de Dermatología y Cirugía Cutánea de la Universidad de Miami, casi un tercio de la población femenina afroamericana ha llegado a sufrir esta enfermedad.

Pero no sabemos lo que opinarán sus estilistas de ello, normalmente un cambio de look radical en un artísta no suele dejarle muy bien parado. Por el momento no sabemos si Ariana Grande dejará la coleta y las extensiones de lado, pero al menos ya está avisada de lo que podría pasarle. ¿Y tú, que harías en su lugar?