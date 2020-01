1 Extinción

Hay numerosas películas de ciencia ficción que abordan la posibilidad de que una invasión extraterrestre aniquile a nuestra especie. Esta es una de ellas, pero no pasará a la posteridad por ser una de las grandes películas del género.

Puede ser que falle el casting. Los actores protagonistas no llegan a meterse en el papel en ningún momento, a pesar de que la historia tenga cierto sentido y cierta fuerza. Y por desgracia, también hay unos cuantos detalles – no, no vamos a hacer spoilers – que le restan verosimilitud a la cinta, y eso, tratándose de ciencia ficción es algo imperdonable.

A su favor, los guiños constantes que hace a grandes películas del género, que serán un aliciente – al menos – para los más nostálgicos.