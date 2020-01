La forma de consumir está cambiando en muchos aspectos. Existe ahora una tendencia al consumo rápido, de productos que cubren nuestra necesidad y luego no queremos más. En torno a esta “moda”, se han creado un montón de páginas webs, plataformas o aplicaciones como Wallapop o Vinted que te permiten vender o comprar productos que ya no te interesan a otros usuarios que si, pero no quieren gastarse mucho dinero. Analizamos contigo estas webs en las que podrás rentabilizar productos que ya no utilizas.

1 Wallapop La gran plataforma de compra venta de productos de segunda mano es Wallapop Wallapop es la plataforma de compra venta de productos de segunda mano más potente del mercado. Tiene página web y app, que en ambos casos son muy intuitivas y fáciles de usar. Funciona muy bien, y tiene un sistema de chat por el que podemos hablar directamente con el comprador/vendedor y preguntar/resolver dudas directamente. También es muy positivo que cuente con un sistema de geolocalización, lo que resulta muy práctico pues es mucho mejor encontrar un producto cercano a tu domicilio que a miles de kilómetros de distancia. Quizás el único inconveniente que tiene Wallapop es que últimamente se ha puesto de moda dentro de la plataforma regatear los precios.