El verdadero origen de Rapunzel (y no es apto para niños)

El cuento de Rapunzel es uno de los clásicos de la literatura de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Publicado originariamente en Berlín allá por el año 1812, la obra pertenece al género narrativo. Se trata de un cuento de hadas, adaptado del cuento popular “La doncella de la torre”. Aunque el tema principal es el amor, también se pueden destacar otros subtemas como las consecuencia de la desobediencia y el ansia de libertad.

A pesar de que trata temas universales y clásicos de los cuentos infantiles más tradicionales, este es un libro que en realidad se recomienda para edades un poco más avanzadas. Tiene una lección moral sobre lo que puede suceder cuando no se obedece, aunque lo importante es tener amor dentro porque eso ayuda a que todo acabe bien.

Rapunzel es la hija de unos campesinos que es secuestrada al nacer por una bruja. Esta la envía a vivir sola en una torre, donde se encuentra escondida en medio del bosque. No puede salir de allí, así que se dedica a cantar y tocar el arpa. Un día, había un príncipe cabalgando por el bosque y oyó la melodía. Sin embargo, no encuentra ninguna entrada a la torre. No desespera y vuelve cada día a oír esa melodía que acaricia sus oídos. Cuando descubre el lugar por donde sube la bruja, aprovecha y sube hasta donde está Rapunzel. Como no podía ser de otra manera, se conocen y se enamoran.

Con el objetivo de mantener esta relación a escondidas, el príncipe vuelve cada noche para estar con Rapunzel. La idea que tienen es de huir juntos, pero la mala suerte hace que la bruja les pille y envía a Rapunzel lejos de allá, al mismo tiempo que deja ciego al príncipe. A pesar de todo, la épica y el amor triunfará sobre todas las cosas…

El príncipe, ciego, no desiste en su búsqueda por todo el mundo hasta que la encuentra. Rapunzel llora de emoción y sus lágrimas caen sobre los ojos del príncipe que, milagrosamente, se recupera de la ceguera. Como en todas las grandes historias, al final marchan juntos y se casan y viven felices y comen perdices.

Se ha generado mucha polémica a lo largo del tiempo en torno a esta historia, puesto que algunos difieren sobre el contenido del cuento original. Hay quienes piensan que Rapunzel no fue secuestrada, sino que sus padres la entregan a la bruja. Con la llegada del príncipe, ella queda embarazada, y como es obligada por la bruja a dar a luz en un lugar remoto él intenta suicidarse.

Todo esto no parece lo más indicado para un cuento infantil como El Principito, ¿verdad? Solo los hermanos Grimm saben bien cómo concibieron la historia.