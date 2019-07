1 Evitar el uso del protector solar este verano

¡Vaya, vaya! Nada peor que pensar que el sol no te quemará. Sin duda, alguna vez te ha pasado que prefieres no usar protector solar ni gafas, porque sientes que el “sol no quema” y que tampoco “hará calor”.

El sol puede verse muy engañoso cuando brilla desde el interior de tu casa a como realmente se percibe al salir.

Sobre todo cuando te animas a nadar en la piscina y te animas a usar uno de esos bikinis usados por Paula Echevarría de los que la gente tanto está hablando. Lo mejor es que recuerdes usar crema solar, tanto en este verano como en cualquier día soleado para poder evitar marcas del sol y quemaduras.