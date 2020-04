1 ¿Cuáles son las mascarillas quirúrgicas?

Ya seguro que con su nombre, y con todo lo que tenemos encima desde hace semanas, sepas más o menos de qué se trata las denominadas como mascarillas quirúrgicas. Son las que más se ven entre los sanitarios. Por lo que están presentes en centros médicos o bien, hospitales. Aunque también estos días las podremos ver fuera de los mismos y con la misma intención.

El fin, o intención, de este tipo de mascarillas es de proteger al paciente de un posible contagio por parte del sanitario. Por lo que fuera de este entorno, hablamos de que la otra persona que no la lleva no debería de contagiarse, mientras el que está a su lado disponga de la mascarilla en cuestión. Pero es cierto que hay todavía más puntos que se necesitan saber sobre este tema, porque no está cerrado.